Ouro galego no Europeo

Galicia pecha o Campionato de Europa de Maratón de Ponte da Lima (Portugal) con tres novas medallas. Tono Campos e Jose Sánchez, ao igual que o ano pasado en Pontevedra, acadaron a medalla de ouro na proba de C2, por diante da parella húngara de Márton Kover e Adám Dóczé. A terceira posición foi para a outra embarcación galega, a parella do Kayak Tudense Óscar Graña e Ramón Ferro. No K2, prata para o pontevedrés afincado en Asturias Álvaro Fiuza.

Tono Campos e José Sánchez, e Óscar Graña e Ramón Ferro, no podio do C2. | Fonte: RFEP

Tono Campos e Josete Sánchez, do Breogán do Grove, realizaron unha regata tácticamente perfecta. A embarcación grovense colleu vantaxe aos 600 metros da saída, fuxindo dos seus perseguidores xunto aos húngaros Kover e Dóczé. Ambas as dúas embarcacións lideraron os 26 quilómetros de percorrido cun bo traballo de equipo para deixar atrás a embarcación de Graña e Ferro, que loitaban pola terceira praza cos poloneses Mateusz Borgiel e Patry Gluza e que se viron prexudicados por unha manobra antiregulamentaria da embarcación checa, que lles fixo perder a cabeza de carreira.

Ao final da proba, Óscar Graña laiabase por non ter podido loitar pola vitoria, pero valoraba de xeito positivo seguir sumando metais na súa longa traxectoria deportiva, na que leva 20 medallas internacionais. Pola súa banda, o grovense Tono Campos sumaba a súa segunda medalla dos Europeos trala prata acadada en C1.

Tamén houbo medalla no K-2 para o pontevedrés afincado en Asturias Álvaro Fernández Fiuza, que protagonizou a xesta do día co seu compañeiro Walter Bouzán. O K2 astur-galaico acadou a prata despois de envorcar e superar a rotura dunha pá na primeira volta da regata. A súa grande experiencia serviulles para manter a calma e remontar posicións ata chegar ao grupo de cabeza e poder disputar o esprinte pola vitoria cos húngaros Adrián Bóros e László Solti (ouro) e os asturianos Luis Pérez e Miguel Lloréns (bronce).

Ás tres medallas da última xornada hai que sumar outras tres o sábado: a prata de Tono Campos e os bronces para Jenifer Casal e Manuel Garrido. Na primeira xornada do xoves, Andrea Vázquez, do Club Piragüismo Rías Baixas, acadou o bronce en C1 xuvenil.