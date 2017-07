Excarceran a un home atrapado baixo o seu tractor na Pontenova (Lugo)

Un home tivo que ser liberado ao quedar atrapado baixo o tractor que conducía como consecuencia dunha saída de vía.

Segundo os datos do 112, o accidente ocorreu sobre as 6,00 horas nunha pista en Bogo, no lugar de San Pedro, no municipio lucense da Pontenova.

Unha vez liberado, o ferido, de carácter leve segundo o 112, foi trasladado polo persoal sanitario.