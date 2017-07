Nova reunión de mediación este luns para tentar desbloquear o conflito do metal da Coruña

Os sindicatos e a patronal volverán sentar este luns coa Inspección de Traballo da Coruña nun acto de mediación para tentar desbloquear o conflito do sector do metal polo novo convenio colectivo.

O acto está previsto para as 17,00 horas e as centrais acudirán, segundo destaca CC.OO., avanzando que se mantén a convocatoria de folga prevista para este martes, 4 de xullo.

O secretario de Comisións Industria, Víctor Ledo, asistirá como parte do equipo asesor da comisión negociadora. Respecto diso, lembra, a través dunha nota de prensa, que a plataforma reivindicativa xunto a UGT e CIG recolle 14 puntos "obxecto de bloqueo" por parte dos empresarios.

Nalgunhas cuestións, segundo indica, "houbo tímidos avances" a semana pasada e a patronal "insinuou que podería aceptar, aínda que con matices, parte das peticións".

No entanto, asuntos como a cláusula de garantía salarial por encima do IPC, a subrogación do persoal das subcontratas e a habilitación de mecanismos contra "os abusos das mutuas" continúan sendo "elementos crave" para esta xornada.

Ledo tampouco esquece a problemática das auxiliares de grandes empresas como Navantia e Repsol, para as que "é necesaria unha solución no merco deste conflito".

CONTEXTO

Esta negociación responde á necesidade de actualización do convenio, que leva sen renovarse desde 2014. Vén precedida de dúas xornadas de paros masivos, segundo os sindicatos, nos principais polígonos da provincia da Coruña.

Así, o pasado xoves 22 de xuño, case 4.000 traballadores saíron á rúa, no primeiro día de folga, con manifestacións en Ferrol, A Coruña e Santiago, que se repetiron este martes 27.

CIG, CC.OO e UGT, que claman por un convenio "digno e con dereitos", valoraron a primeira xornada como "histórica", ao asegurar que facía 25 anos que non se convocaba unha folga xeral nos centros de traballo con este convenio.