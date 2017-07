Unha descrición dunha violación no exame dunha oposición

A CIG ensino alertou este luns que “o sábado día 24 de xuño, no transcurso das oposición ao corpo do profesorado de secundaria, nunha das probas prácticas de inglés, achegouse un extracto da obra Santuario, de William Faulkner”. O texto sobre o que os opositores debían traballar describe unha violación ao personaxe de Temple, unha moza estudante.

Oposicións

Sen entrar a valorar a calidade do texto, unha das obras máis polémicas dun dos novelistas referentes do século XX, a CIG critica a súa escolla. Para a central non é algo casual senón “auténtica provocación”.

“O tribunal escolleu a descrición dun delito, a narración dun caso de violencia machista, nun exame de futuros e futuras ensinantes”, laíase o sindicato, o máis numeroso nas aulas públicas do país. Para a CIG é contraditorio que se escollan tales textos para os exames e logo a Xunta presuma de incorporar a igualdade de xénero como materia de Libre Configuración Autonómica.