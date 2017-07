Detido un home acusado dunha agresión nun local de lecer de Ourense

Efectivos da Policía Nacional detiveron en Ourense a un home como presunto autor dun delito de lesións ocorrido nun local de lecer da cidade.

En concreto, os feitos tiveron lugar o pasado 11 de xuño, cando unha persoa acudiu ata a comisaría para presentar unha denuncia, indicando que esa mesma madrugada sufrira unha agresión nun pub da zona centro de Ourense.

A vítima contou que, sobre as 5,00 horas, un home púxose no medio do seu grupo de amigos e comezara a darlles empuxóns para, finalmente, impactarlle cunha copa de balón na cara á altura do ollo e cella esquerda e nariz, o que lle ocasionou varios cortes.

Tras a investigación, os axentes procederon á localización e detención do presunto autor dos feitos na tarde do 30 de xuño. O detido é un home de 37 anos de idade, natural de Ourense, ao que lle constan dúas detencións anteriores.