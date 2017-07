Detido en Vigo un mozo de 27 anos de idade que arrebatou o bolso a unha muller polo método do tirón

Axentes da Policía Local de Vigo detiveron a un mozo de 27 anos de idade, R.M.C., natural de Badaxoz e sen domicilio coñecido na cidade, como presunto autor dun roubo con violencia, tras arrebatarlle o bolso a unha señora mediante o método do tirón.

Segundo informaron fontes policiais, os feitos ocorreron sobre as 21.00 horas do domingo na rúa Padre Seixas, onde acudiu unha dotación tras recibir o aviso de que se produciu un roubo.

A vítima do tirón explicou aos axentes que se atopaba na rúa coa súa nai e que un mozo se lle achegou para preguntarlle por unhas instalacións comerciais. Nese momento, arrebatoulle o bolso e fuxiu do lugar á carreira.

Dúas mozas menores que se atopaban na zona e que escoitaron os berros de auxilio da muller seguiron ao ladrón durante un treito e, posteriormente, puideron achegar a súa descrición á policía (trazos físicos e vestimenta).

Unha dotación policial localizou e detivo logo a presunto autor do roubo, que levaba unha bolsa e, no seu interior, o bolso que acababa de subtraer. Os axentes devolveron as súas pertenzas á vítima, que sufriu un ataque de ansiedade e tivo que ser trasladada en ambulancia a un centro asistencial.