A Consellería de Infraestruturas pediu ás federacións que aglutinan ás empresas de autobús na comunidade galega que trasladen "suxestións" ao plan de reordenación de liñas, "a única alternativa viable e legal" para unha reconfiguración do mapa á que obriga a normativa europea.

Folga de autobuses na Coruña | Fonte: Europa Press

Fronte a isto, no entanto, Fegabús, Anetra e Transgacar (tres do catro federacións e as máis belixerantes contra o proxecto da Xunta por ser as máis afectadas pola primeira fase do plan) esixen aínda "máis tempo" para "reformulalo".

Desta forma concluíu, con poucos avances na negociación, a reunión entre ambas as partes este luns, que se prolongou durante un tres horas.

E é que a patronal (a representada polo tres mencionadas federacións) mantén a súa oferta de seguir prestando os servizos dunhas 500 liñas a partir de agosto, algo que, segundo reiterou nos últimos días a conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, non é posible por ser contrario á lei, ao renunciar aos contratos en datas pasadas.

A REUNIÓN

En declaracións aos medios de comunicación ao termo do encontro, Vázquez subliñou a "vontade de diálogo" e chamou a "sacar adiante co máximo consenso" o novo plan, que, segundo insiste, é "bo para Galicia", para os nenos, os veciños do rural, as pequenas e medianas empresas e "para garantir o emprego".

"Trasladamos que é a única alternativa legal e viable para garantir o transporte e o emprego e pedimos que nos fixesen propostas para construír xuntos o transporte sustentable para hoxe e para o futuro", expuxo a titular do departamento autonómico.

A responsable das infraestruturas no Goberno galego incidiu en que o obxectivo é "pechar acordos canto antes dentro do que é a única alternativa viable e legal", e avogou por facelo "dialogando", para o que este martes a consellería volverá reunirse cos representantes das empresas.

Segundo indicou, a Xunta achegou propostas "para construír xuntos o novo plan de transportes" e espera volver verse o martes para recibir "sugestiones respecto diso pero co obxectivo principal que é diálogo e sobre todo consenso para chegar a acordos canto antes". "Porque temos moi pouco tempo", segundo constatou.

VÉSPERA DA FOLGA

En canto á cita cos sindicatos desta tarde, Ethel Vázquez defendeu estar "a traballar" para "evitar a folga" convocada de novo para este martes e mércores, xa que "ao final son incomodidades a todos os cidadáns". "Aínda que é un dereito sacro, o incumprimento dos servizos mínimos está a provocar incomodidades", advertiu.

Así, asegurou que hai un "camiño feito bastante avanzado no que respecta á subrogación", e sinalou que neste apartado "mellorouse" coas achegas dos sindicatos. Por iso, afirmou que cre que se poderá "avanzar na tarde de hoxe e traballar para que a folga suspéndase ou se desconvoque canto antes".

"AÍNDA MOI LONXE"

Pola súa banda, Fegabús, Anetra e Transgacar destacaron, unha vez concluída a reunión, que o consenso "está aínda moi lonxe", aínda que valoraron "avances nas negociacións".

Convencidos de que "a única saída viable para a administración ante o conflito causado polo seu plan de transporte público é aceptar" o seu "ofrecemento" e "manter todos os servizos despois de agosto", reivindicaron que desta maneira haberá "máis tempo" para "reformular" o proxecto.

As federacións insisten en que "ese camiño é completamente lícito", ao contrario do que expón o Executivo. "A conselleira pode ampliar por un ano máis o prazo que ela mesma fixou no próximo agosto como data de caducidade da obrigación imposta ás empresas para seguir atendendo as rutas mentres tramitaba e redactaba devandito plan", argumentan.

E engaden que, "en realidade, os estudos deste proxecto estaban programados para facerse nun prazo de entre 11 a 16 meses, dada a súa complexidade, polo que resulta bastante evidente --segundo inciden-- que nos menos de catro meses transcorridos desde a adxudicación do traballo a varias consultoras externas, é imposible elaborar un documento serio e rigoroso".

A xuízo destas empresas, "é fundamental o restablecemento dos contratos de transporte escolar resoltos unilateralmente pola consellería", aínda que esta fala de renuncias "expresas".

"Estes contratos estaban garantidos ata o ano 2020 e a Xunta decidiu extinguilos para diluír os servizos en liñas regulares, condenando a moitas compañías de mediano e pequeno tamaño a un futuro inexistente ou moi complexo", denuncian.

"PAPEL MOLLADO"

Por último, insisten en que están "de acordo" coa subrogación "xa acordada" coas centrais, pero din que o plan "ten que facela viable".

A súa redacción inicial, segundo aseguran, "nin a contempla nin a permite nunhas condicións razoables, dado que obriga a contratar só un persoal mínimo por horas e a salario basee". Neste sentido, trasladaron á conselleira que "sen dotación económica suficiente, esa subrogación será papel mollado".