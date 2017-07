A Deputación da Coruña cede á Fundación Rosalía tres óleos de Ovidio Murguía e un anaco de cabelo da escritora

A vicepresidenta e responsable da área de Cultura da Deputación da Coruña, Goretti Sanmartín, fixo entrega este luns á Fundación Rosalía de Castro de tres óleos de Ovidio Murguía, fillo de Rosalía e Manuel Murguía, e dun anaco de cabelo da escritora, pezas que formarán parte do conxunto expositivo da casa a partir do próximo 15 de xullo.

Rosalía de Castro doazón Deputación da Coruña | Fonte: Europa Press

Cando o próximo día 15 se inaugure a nova fase da musealización da Casa-Museo de Rosalía de Castro, as obras 'A feira de Santa Susana', 'Paisaxe de inverno no Sarela' e 'Amor Durmido/ Retrato de Gala Murguía' formarán parte do conxunto artístico do centro, no que se atopan varias obras do fillo de Murguía xa cedidas pola Deputación da Coruña.

Xunto ao tres óleos, a vicepresidenta da Deputación da Coruña entregou un anaco de cabelo de Rosalía que quedara en depósito da institución con orixe no legado da familia de Juan Naya, bibliotecario da Real Academia Galega.

Goretti Sanmartín destacou a relación "intensa" coa Fundación Rosalía de Castro, con quen colabora tamén na musealización do seu piso superior, nun ano de especial significación, xa que se cumpre o 180 aniversario do nacemento da escritora.

Ademais, Goretti Sanmartín insistiu na vontade do goberno da Deputación da Coruña de pór a disposición do público o seu patrimonio, xa que "o destino natural destas obras de Ovidio Murguía é precisamente a casa en que habitou a familia". Neste sentido, a responsable da área de Cultura lembrou a recente cesión ao Museo de Belas Artes da Coruña da obra 'O Discurso', de Díaz Pardo, para enmarcar o acto na Casa Museo de Rosalía na mesma liña de "buscar que pezas patrimoniais e artísticas de gran valor se instalen en espazos onde o público poida ter un fácil acceso".

CABELO DE ROSALÍA

O 4 de outubro de 1950, Gala Martínez-Murguía Castro, filla de Rosalía de Castro e Manuel Murguía, doa "efectos da súa casa, roupas, mobles, cadros, valores e créditos pendentes" á nai de Juan Naya Pérez, Enriqueta Pérez Ríos.

Case cincuenta anos despois, en novembro de 1997, a familia herdeira de Juan Naya asinou un contrato polo que a Deputación da Coruña adquiriu diversos bens de carácter histórico-artístico, entre os que se atopaba un 'tresillo' Isabelino caoba e un lote de documentos autógrafos, ademais das obras de Ovidio Murguía: 'Paisaxe de inverno no Sarela', 'Amor durmido', 'Muller lavando', 'Alegoría para un teito', 'Casa campestre', 'Sol e sombra' e 'Retrato de Rosalía'.

A familia de Juan Naya doa tamén os bens de carácter histórico-artístico: 'Primavera', 'Verán', 'Outono' e 'Inverno', de Ovidio Murguía, un exemplar nominal de 'Inéditos de Rosalía' propiedade de Gala Murguía e unha caricatura de Emilia Pardo Bazán de Castelao. Nese lote de bens entregouse tamén un anaco de cabelo de Rosalía de Castro, que pasou a formar parte do patrimonio da Deputación Provincial da Coruña e que estivo exposto no Pazo de Mariñán ata xuño de 2017.