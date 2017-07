Empregados das tendas de Inditex en Pontevedra concéntranse para reclamar as mesmas condicións que na Coruña

Traballadores e traballadoras das tendas de Inditex na provincia de Pontevedra concentráronse este luns en Vigo para reclamar as mesmas condicións laborais que os seus compañeiros da provincia da Coruña, e poder así beneficiarse dunha serie de melloras que, ata agora, non teñen.

Protexta inditex | Fonte: Europa Press

Así, convocados por CIG e CC.OO., os empregados concentráronse diante do Museo Marco de Vigo, e tamén fronte ás tendas de Stradivarius e Bershka na rúa Urzáiz da cidade olívica.

A finalidade da protesta, que forma parte dun calendario de reivindicacións iniciadas hai meses, é lograr a equiparación de condicións laborais para os traballadores das tendas no catro provincias galegas, xa que Inditex, ata agora, denunciou a CIG, "non está disposta a negociar un convenio de empresa".

Segundo explicou a responsable da Federación de Servizos do sindicato, Tránsito Fernández, "o que se fai é pactar acordos en cada centro de traballo", e o que perseguen os representantes dos traballadores é que "todos teñan os mesmos dereitos". De feito, indicou que a pasada semana logrouse a equiparación tanto en Massimo Dutti, como Pull and Bear, e quedan unicamente as tendas de Bershka, Stradivarius e Kiddy's Class.

Así mesmo lembrou que os persoais da provincia da Coruña lograron un novo plus salarial e melloras en cuestións como vacacións, licenzas, excedencias ou conciliación. No caso das tendas de Pontevedra, "teñen outras melloras, pero foron pactadas no convenio provincial, e non con Inditex", sinalou.