Garda Civil incáutase nun mercadillo de Barro de roupa e bolsos supostamente falsificados por valor de 11.000 euros

A Garda Civil incautouse dun centenar de pezas de vestir e 68 bolsos supostamente falsificados, todo iso valorado en máis de 11.000 euros, que foron intervidos nun mercadillo ambulante da localidade de Barro (Pontevedra).

Nota De Prensa | Fonte: Europa Press

Segundo informaron fontes do Instituto Armado, a actuación policial tivo lugar na mañá do domingo, por parte de axentes da Patrulla Fiscal de Vilagarcía de Arousa. Estes efectivos localizaron a roupa e os bolsos en dous postos de venda dun mercadillo en Barro, nos que estaban expostos sen ningún tipo de etiqueta.

Os responsables destes postos carecían das correspondentes facturas de compra das pezas, e tampouco tiñan a preceptiva autorización das marcas rexistradas supostamente falsificadas. Por iso, procedeuse á investigación destas persoas, como presuntos autores de senllos delitos contra a propiedade industrial, e ao comiso das pezas e bolsos.

Nun dos postos se aprehendieron 92 camisetas co logotipo de coñecidas marcas comerciais, e no outro, 42 bolsos e 26 carteiras. O valor total da mercadoría intervida pode superar os 11.000 euros.

As dilixencias e os efectos intervidos foron postos a disposición do xulgado de instrución de garda de Caldas de Reis, onde terán que comparecer as persoas investigadas cando sexan requiridas para iso.