O portavoz parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, confiou en que "o diálogo" como vía para resolver "o conflito" no sector de transporte de viaxeiros por estrada polo plan de reordenación do mapa de autobuses que pretende implantar a Xunta.

Pedro Puy | Fonte: Europa Press

Leste mesmo luns celebraranse novas reunións entre a Consellería de Infraestruturas e a patronal, primeiro, e cos sindicatos, despois do encontro a tres bandas do xoves e de catro xornadas de folga.

A preguntas dos medios, Puy trasladou o seu "desexo" de que o conflito se resolva, insistindo en que o modelo de transporte galego "ten que axustarse" aos requisitos da normativa europea.

O parlamentario popular tamén lembrou que o mapa de transportes debe atender as "necesidades dos núcleos rurais, que representa "unha realidade moi complexa" pola "dispersión" e a tendencia a "perder poboación", o que dificulta o mantemento de "liñas rendibles".

Por iso, situou o diálogo como ferramenta "fundamental para resolver o conflito" e garantir "un bo servizo" de transporte nunha contorna social e territorial "moi complexo", á vez que permita "cumprir" coa a normativa europea.