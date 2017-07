Un total de 326 nenos saharauís iniciarán as súas 'Vacacións en paz' este xoves en Galicia

Un total de 326 nenos saharauís chegarán a Galicia este xoves para iniciar así as súas 'Vacacións en paz' ata o próximo 7 de setembro. Este proxecto, levado a cabo pola Asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharauí (Sogaps), pon a disposición dos menores, máis de 200 familias de toda a Comunidade galega.

En declaracións a Europa Press, a presidenta de Sogaps, Maite Isla, explicou que son un total de 280 as familias que pasarán o verán con "un ou varios nenos" do país africano. "Algunhas familias non só acollen a un neno, senón a irmáns que veñen xuntos", indicou.

En canto ao número de mozos participantes neste proxecto, Galicia "mantense" no cociente de nenos recibidos e acolle este ano a cinco máis que no pasado 2016. Ademais, 200 das case 300 familias pasarán o verán cun neno saharauí por primeira vez este ano.

SERVIZOS SANITARIOS

Co obxectivo de "garantir a cobertura asistencial" durante o período vacacional a estes 326 menores, o conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, entregou este luns os documentos acreditativos sanitarios a Isla, que inclúen os servizos de atención primaria, especializada e prestación farmacéutica.

Nun comunicado, Sanidade explicou que a Atención Primaria inclúe os servizos en centros de saúde, a realización de probas diagnósticas, as vacinas e exames de saúde; así como medidas de prevención, promoción e rehabilitación.

Pola súa banda, a Atención Especializada fai referencia á asistencia en consultas, que pode abarcar procedementos cirúrxicos. Ademais, asistencia en hospitais, con atención obstétrica e pediátrica; e tratamento de diagnósticos.

En canto á prestación farmacéutica, a colaboración establecida inclúe a dispensación de fármacos que se poidan necesitar en caso de ingreso no hospital, así como a que sexa prescrita fose del.