Os menores de 29 anos só lograron un de cada 25 novos empregos en Galicia en 2016, segundo un estudo de Afundación

Os menores de 29 anos só conseguiron un de cada 25 novos empregos creados en Galicia o ano pasado, segundo o resumo executivo da publicación 'A economía galega. Informe 2016', que foi presentado este luns na sede de Afundación en Santiago.

Presentación do resumo executivo do informe de Afundación | Fonte: Europa Press

No mercado laboral, e para o colectivo de menos idade, a evolución no conxunto estatal "tampouco é boa", pero "polo menos os mozos lograron un de cada 12 novos empregos", segundo recolle o documento.

Así, constata que os mozos foron os máis afectados pola crise en termos de perda de emprego, e identifícaos como "os grandes esquecidos na recuperación". Ademais, sinala, "a temporalidade aumentou considerablemente e cada vez son máis os empregos a xornada parcial".

Este resultado "está condicionado pola dinámica demográfica galega, marcada por unha baixa fecundidade e incrementos continuos na esperanza de vida".

Con todo, esta non é a única explicación. Respecto diso, o coordinador do estudo, Alberto Meixide, director do Idega da USC, apuntou en rolda de prensa á "saída de traballo cualificado" e a problemáticas como a "sobrecualificación" e o "desfasamento" do sistema educativo no que se refire a "necesidades das empresas".

Xunto a el, o director xerente de Afundación --herdeira da obra social das extintas caixas de aforro galegas--, Pedro Otero, reivindicou a "colaboración entre entidades" --tamén participa o Ieside-- para elaborar este informe, que sobre outono verá chegar a súa versión ampliada.

Pola súa banda, o director xeneral adxunto de planificación estratéxica de Abanca, Pedro Veiga, explicou que o obxectivo deste resumo adiantado é tamén "alcanzar un público máis amplo".

"HAI RISCOS"

Na súa exposición do informe, Meixide, máis aló dos datos xa coñecidos --Galicia acelerou o seu crecemento en 2016 cun resultado "que non se vía desde 2007", por encima do 3% (3,1% segundo o IGE e 3,4% segundo o INE)--, fixo mención ás perspectivas para o exercicio en curso.

Así, indicou que "en xeral todos os indicadores suxiren que é vai manter un claro dinamismo" económico, pois "case todos" os organismos están "a revisar á alza" as súas previsións.

Con todo, tras repasar factores da contorna e outros internos que favorecen esta tendencia, avisou de que tamén "hai riscos", pois "antes ou despois vaise a esgotar o impulso" que dan elementos como o prezo do petróleo e o fin dalgunhas incertezas políticas --pola existencia doutras--, xunto a un elevado nivel de endebedamento aínda. "Hai riscos e ventos de cola que van desaparecer", incidiu.

A preguntas dos medios de comunicación, sobre o efecto do turismo, subliñou que as expectativas para 2017 son "mesmo mellores" ás do pasado ano, aínda que non é "nin a única nin a principal causa" do crecemento económico galego, simplemente "una das pancas" do mesmo.

Acerca da formación bruta de capital, e a súa desaceleración, viu nel un dato "conxuntural", e dixo tamén que o investimento estranxeiro "é tremendamente volátil", e ten neste momento aos grupos chineses como principais protagonistas.

EVOLUCIÓN DO CRÉDITO

Veiga, ante a cuestión sobre o menor incremento dos créditos que o dos depósitos, avogou por fixarse máis na nova xeración de crédito e non no saldo, xa que este "ten que ir baixando" por amortización tras un período no que estivo vinculado coa burbulla inmobiliaria.

A creación de novo crédito, neste novo contexto, "non vai a ese ritmo, afortunadamente", segundo o director xeneral adxunto de planificación estratéxica de Abanca, posto que responde, ao seu xuízo, a un crecemento "máis san" e "sustentable".