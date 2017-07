A Cámara abordará no pleno a lei para sumar 230 millóns aos orzamentos deste ano

O próximo pleno da Cámara galega abordará o anteproxecto de lei, aprobado a semana pasada en Consello da Xunta, de lei de apoio ao crecemento económico e reforzo do gasto social, pola que se sumarán 230 millóns aos orzamentos deste ano.

Pedro Puy | Fonte: Europa Press

Así o trasladou en rolda de prensa o portavoz parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, quen atribuíu esta modificación "á boa marcha da economía", destacando que leste mesmo luns o Consello de Ministros axustará "á alza" as previsións de crecemento.

Neste sentido, Puy confiou en que o contexto actual permita "recuperar e ampliar servizos públicos" e repercuta no mercado laboral, mellorando a situación "temporal" dalgúns contratos de traballadores por outros "con carácter fixo".

Entre as medidas que se aplicarán tras esta modificación atópase a subida do 1% para todos os empregados públicos, se universalizará o tratamento da Hepatite C, ou se impulsarán obras en centros educativos durante o verán.

O propio presidente Alberto Núñez Feijóo destacou a pasada semana que o obxectivo da modificación é protexer o gasto social, impulsar o desenvolvemento económico e tamén asumir a subida salarial aos empregados públicos da comunidade.

A previsión da Xunta é aplicar esta subida, que afectará aos 100.000 traballadores da Administración galega, incluído o persoal de sanidade, educación, universidades e ensino concertado, na nómina de xullo.

Cada traballador percibirá a maiores unha media de 201 euros pola subida salarial desde xaneiro ata xullo. Para iso resérvanse uns 73 millóns dos 230 da modificación orzamentaria.

Un segundo bloque de gastos está ligado co ámbito sanitario, para o que a Xunta reserva 60 millóns de euros. Permitirá universalizar os fármacos da hepatite C, co que se poderían ampliar as prestacións a unhas 2.000 persoas no que queda de ano.

Tamén se dispensarán novos tratamentos contra o cancro, enfermidades raras e terapias biolóxicas, que supoñen --remarca a Xunta-- un aumento do custo sobre os tratamentos convencionais.

Para a área social asignaranse 14 millóns de euros. Así, a Xunta disporá de 8,6 millóns para atender a 3.000 novos dependentes, como xa avanzara o xefe do Executivo autonómico no Parlamento.