O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunciou que o xoves desta semana, na reunión semanal do seu Executivo, aprobarase o 'bono do autónomo', unha medida "pioneira" dotada con 3.000 euros por autónomo e encamiñada a que os emprendedores galegos poidan consolidar os seus negocios.

Feijóo anunciou a aprobación inmediata desta iniciativa, pensada para un milleiro de traballadores cuxo negocio leve un mínimo de 42 meses en funcionamento, nun encontro celebrado en Santiago baixo a lema 'Os nosos autónomos, a nosa forza, Galicia 2017', no que tamén participou o conselleiro de Economía, Francisco Conde.

Nesta cita, o presidente ratificou, ademais, que unha vez que se aprobe a lei estatal do autónomo, o seu Goberno activará a estratexia galega planificada para este colectivo, de forma que o 80 por cento dos recursos reservados para o autónomos --oito de cada 10 euros-- queden "activados" en xullo.

Entre as medidas que inclúe a estratexia galega, xa anunciadas e que Feijóo ratificou, están as de "ampliar" a "tarifa plana" para os novos autónomos e o permiso de maternidade para este colectivo --contratando a unha persoa que substitúa ao titular do negocio que está de baixa outras 16 semanas máis--.

(HABERÁ AMPLIACIÓN)