A Consellería de Infraestruturas pediu ás federacións que aglutinan ás empresas de autobús na comunidade galega que trasladen "suxestións" ao plan de reordenación de liñas, "a única alternativa viable e legal" para unha reconfiguración do mapa á que obriga a normativa europea.

Folga de autobuses na Coruña | Fonte: Europa Press

Fronte a isto, no entanto, Fegabús, Anetra e Transgacar (tres do catro federacións e as máis belixerantes contra o proxecto da Xunta por ser as máis afectadas pola primeira fase do plan) esixen aínda "máis tempo" para "reformulalo".

Desta forma concluíu, con poucos avances na negociación, a reunión entre ambas as partes este luns, que se prolongou durante un tres horas.

E é que a patronal (a representada polo tres mencionadas federacións) mantén a súa oferta de seguir prestando os servizos dunhas 500 liñas a partir de agosto, algo que, segundo reiterou nos últimos días a conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, non é posible por ser contrario á lei, ao renunciar aos contratos en datas pasadas.

A REUNIÓN

En declaracións aos medios de comunicación ao termo do encontro, Vázquez subliñou a "vontade de diálogo" e chamou a "sacar adiante co máximo consenso" o novo plan, que, segundo insiste, é "bo para Galicia", para os nenos, os veciños do rural, as pequenas e medianas empresas e "para garantir o emprego".

"Trasladamos que é a única alternativa legal e viable para garantir o transporte e o emprego e pedimos que nos fixesen propostas para construír xuntos o transporte sustentable para hoxe e para o futuro", expuxo a titular do departamento autonómico.

A responsable das infraestruturas no Goberno galego incidiu en que o obxectivo é "pechar acordos canto antes dentro do que é a única alternativa viable e legal", e avogou por facelo "dialogando", para o que este martes a consellería volverá reunirse cos representantes das empresas.

Segundo indicou, a Xunta achegou propostas "para construír xuntos o novo plan de transportes" e espera volver verse o martes para recibir "suxestións respecto diso pero co obxectivo principal que é diálogo e sobre todo consenso para chegar a acordos canto antes". "Porque temos moi pouco tempo", segundo constatou.

VÉSPERA DA FOLGA

En canto á cita cos sindicatos desta tarde, Ethel Vázquez defendeu estar "a traballar" para "evitar a folga" convocada de novo para este martes e mércores, xa que "ao final son incomodidades a todos os cidadáns". "Aínda que é un dereito sacro, o incumprimento dos servizos mínimos está a provocar incomodidades", advertiu.

Así, asegurou que hai un "camiño feito bastante avanzado no que respecta á subrogación", e sinalou que neste apartado "mellorouse" coas achegas dos sindicatos. Por iso, afirmou que cre que se poderá "avanzar na tarde de hoxe e traballar para que a folga suspéndase ou se desconvoque canto antes".

"AÍNDA MOI LONXE"

Pola súa banda, Fegabús, Anetra e Transgacar destacaron, unha vez concluída a reunión, que o consenso "está aínda moi lonxe", aínda que valoraron "avances nas negociacións".

Convencidos de que "a única saída viable para a administración ante o conflito causado polo seu plan de transporte público é aceptar" o seu "ofrecemento" e "manter todos os servizos despois de agosto", reivindicaron que desta maneira haberá "máis tempo" para "reformular" o proxecto.

As federacións insisten en que "ese camiño é completamente lícito", ao contrario do que expón o Executivo. "A conselleira pode ampliar por un ano máis o prazo que ela mesma fixou no próximo agosto como data de caducidade da obrigación imposta ás empresas para seguir atendendo as rutas mentres tramitaba e redactaba devandito plan", argumentan.

E engaden que, "en realidade, os estudos deste proxecto estaban programados para facerse nun prazo de entre 11 a 16 meses, dada a súa complexidade, polo que resulta bastante evidente --segundo inciden-- que nos menos de catro meses transcorridos desde a adxudicación do traballo a varias consultoras externas, é imposible elaborar un documento serio e rigoroso".

A xuízo destas empresas, "é fundamental o restablecemento dos contratos de transporte escolar resoltos unilateralmente pola consellería", aínda que esta fala de renuncias "expresas".

"Estes contratos estaban garantidos ata o ano 2020 e a Xunta decidiu extinguilos para diluír os servizos en liñas regulares, condenando a moitas compañías de mediano e pequeno tamaño a un futuro inexistente ou moi complexo", denuncian.

"PAPEL MOLLADO"

Por último, insisten en que están "de acordo" coa subrogación "xa acordada" coas centrais, pero din que o plan "ten que facela viable".

A súa redacción inicial, segundo aseguran, "nin a contempla nin a permite nunhas condicións razoables, dado que obriga a contratar só un persoal mínimo por horas e a salario basee". Neste sentido, trasladaron á conselleira que "sen dotación económica suficiente, esa subrogación será papel mollado".

"PASO IMPORTANTE"

Tamén en declaracións á saída do encontro, o presidente de Transgacar, Carlos García Cumplido, valorou unha mañá "intensa de traballo" na que "se viron moitos aspectos tanto na orde funcional como na orde económica".

"A conselleira transmitiu que están a revisar o plan en materia económica, incorporando partidas de gasto que non estaban previstas e reestruturando outras, e tamén mostrou a súa vontade de facer todos os cambios necesarios e que fosen precisos para que funcione no aspecto funcional, de calendarios, horarios e demais, para axustalos á demanda real", destacou.

Así as cousas, considerou que a cita supuxo un "paso importante" pois "evidencia a vontade de chegar a solucións" por parte da Xunta, "aínda que non responde as formulacións da patronal". "Esperemos atopar un punto de encontro máis pronto que tarde", engadiu.

Neste escenario, estes empresarios prevén recibir por parte do departamento un documento que recolla as mencionadas "modificacións en materia de custos e de prego de condicións" para traballar con el.

García Cumplido reiterou que a patronal "ve positiva a subrogación", pero que pon "dúas condicións": que "todos" os proxectos incorporen unha relación das persoas a subrogar coas súas condicións de traballo "para que a empresa que teña que concursar saiba realmente que cargas ten que asumir", por unha banda, "e que estes custos teñan reflexo nos proxectos correspondentes", por outro. Deste xeito, vería nela "unha figura útil".

Segundo afirmou, o tres federacións esperan unha nova reunión "esta semana", como máis tarde o mércores ou o xoves, unha vez conten xa coa documentación da consellería e estudárona. "É a única forma da ver se somos capaces xa de dar un salto", chamou a atención.

Nesta liña, explicou que "non existe un acordo" co Goberno autonómico, senón "un traballo e unha actitude positiva por parte da administración".

E, por último, volveu a interpretar que será "moi difícil chegar aos prazos", tendo en conta que se está "a menos dun mes de que tivese que haber outro operador prestando un servizo". O obxectivo, segundo remarcou, debería ser "alcanzar unha boa solución de transporte para que o curso que vén e o ano que vén póidase estar a traballar con normalidade".