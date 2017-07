O portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, esixiu ao titular da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que "exerza como presidente do PP de Galicia" e "garanta" que se debate en Madrid a iniciativa que solicita, por unanimidade do Parlamento galego, a transferencia da Autoestrada do Atlántico (AP-9).

Leiceaga en Santiago | Fonte: Europa Press

"A aritmética dá", remarcou Leiceaga nunha rolda de prensa na que incidiu en que para romper o "bloqueo" imposto por segunda vez polo Goberno que dirixe Mariano Rajoy "bastaría" o voto da pontevedresa Ana Pastor, deputada e presidenta do Congreso, para que o trámite continuase na Cámara baixa.

De feito, o dirixente socialista subliñou que outras iniciativas, como a supresión da Lei orgánica para a mellora da calidade educativa (Lomce), saíron adiante "rompendo co veto imposto pola Moncloa".

Leiceaga censurou o "desprezo" á Cámara autonómica por parte do Goberno central ao tentar "vetar" o debate da transferencia da AP-9 baseado en "falacias e argumentos falsos". Nesta conxuntura, engadiu que Feijóo é ou "cómplice" ou ben "politicamente impotente".

Pola súa banda, os socialistas prevén continuar impulsando iniciativas en Galicia en reivindicación do traspaso da AP-9. Farano en función da marxe que proporcione o calendario, xa sexa para o pleno que queda pendente este mes ou cando se retome o traballo parlamentario en setembro.

DATOS "FALSOS"

O portavoz socialista incidiu en que, para o seu "veto", o Goberno de Rajoy apóiase en "datos falsos" e tenta "disfrazar como técnica e financeira" unha decisión que "realmente é política".

Unha decisión que evidencia, continuou, "un rexeitamento claro ás posicións de Feijóo por parte do Goberno de Rajoy" ou ben "unha estratexia" do presidente da Xunta cargada de "cinismo e hipocrisía política".

Non en balde, reafirmouse en que só hai dúas opcións: que Feijóo soubese o que ía a través de foros como a comisión bilateral para a xestión desta infraestrutura activada co Goberno, co cal se daría unha situación de "complicidade", ou unha "impotencia moi clara" fronte a unha negativa que a Xunta acepta de forma "sumisa e servil".

Sexa como for, alertou do intento de "disfrazar" unha posición "política" con datos "falsos" e ha ejemplificado co argumento de que a lei suporía "un custo engadido aos orzamentos", cando precisamente a iniciativa foi "reformulada" para "evitar o devandito sobrecusto".

Leiceaga afeou que o Executivo busque "inflar artificialmente o custo" do rescate cifrándoo en 4.000 millóns de euros, cando esta contía só estimaría os gastos da operación sen calcular os ingresos que suporía. Engadiu que alega uns compromisos financeiros de 500 millóns de euros que, "en realidade", chegan ata o ano 2048, e non terían consecuencias para o orzamento vixente.

PREGUNTAS EN COMISIÓNS

Por outra banda, o portavoz socialista reiterou que o seu Grupo empezou a incluír nas comisións parlamentarias as preguntas escritas que o Goberno non quere responder e que se atopan "amplamente fóra de prazo".

En total, acumuláronse 300 iniciativas durante o período de sesións, das que os socialistas elixiron unhas 220 para reconverter e debater oralmente nas últimas comisións que se celebrarán no mes de xullo.

Leiceaga explicou que, para non "bloquear" o funcionamento da institución, os socialistas retirarán das comisións parlamentarias aquelas preguntas que sexan respondidas o Goberno.

Isto xa ocorreu, subliñou, na Comisión de Economía do venres, que incluía unha ducia de preguntas socialistas que foron retiradas case na súa totalidade tras a resposta do Executivo.

O portavoz socialista incidiu en que o paso dado polo Goberno de Feijóo tras o "aviso" do seu Grupo evidencia que "si que podía responder" á maior parte das iniciativas rexistradas e que, se non se fai, é por "unha cuestión de vontade ou estratexia política".

REUNIÓN ANPAS

Antes da rolda de prensa, Fernández Leiceaga mantivo un encontro con representantes de asociacións de nais e pais de alumnos, e da Mesa de Educación no rural.

Leiceaga mostrouse favorable ao impulso dunha planificación na área educativa no ámbito rural, e precisou que é necesario ver "o método e o contido" dese plan, e tamén "como pode ser elaborado".