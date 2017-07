O portavoz de En Marea, Luís Villares, xulgou "infundadas" as acusacións do sector crítico do Consello das Mareas relativas á proposta de ampliación da coordinadora do partido, á vez que remarcou que ese "chamamento" á integración "non ten caducidade".

O portavoz de En Marea, Luís Villares, en rolda de prensa | Fonte: Europa Press

Así o dixo ao ser preguntado en rolda de prensa sobre a oposición dos críticos á súa proposta de ampliar a coordinadora de 11 a 15 membros para incorporar a "todas as sensibilidades", co argumento de que o plenario é "o único órgano soberano" para realizar cambios na estrutura do partido instrumental.

Respecto diso, Villares sostivo que esas críticas son "infundadas" porque a súa intención era que a proposta de ampliación fose ao plenario do día 15 para que "decidan todos os inscritos" sobre a inclusión de quen no seu momento "decidiron autoexcluirse".

"Alí quedou ben claro que non se ía a decidir no Consello unha ampliación da coordinadora", asegurou, á vez que xustificou o debate previo neste órgano na importancia de verificar se existía acordo: "Non tería sentido levar a proposta en contra dos membros do Consello das Mareas".

Deste xeito, o portavoz da formación rupturista concluíu que, se "a única obxección" á súa formulación é o foro onde debe aprobarse, poderá "ser acollida". "Segue en pé", salientou o maxistrado en excedencia.

"VONTADE CLARA DE INTEGRACIÓN"

A continuación, tras facer fincapé "na vontade clara de integración" da coordinadora que lidera e "da maioría" do Consello, lembrou que o propósito de En Marea é "facer política para a xente" e "non andar enredados en cousas internas".

"Viñemos solucionar os problemas da xente e non nos cansaremos de facer todas as propostas que sexan necesarias para que todo o mundo estea cómodo no espazo de confluencia", proseguiu, desde o convencemento de que En Marea non logrará "seducir" a máis colectivos se non actúa con "fraternidade" nos seus órganos de dirección.

Ao fío diso, Villares destacou que "o traballo en clave de unidade popular empeza polo traballo en clave de unidade interna", que significa "enriquecer o debate" coas achegas e os puntos de vista de "todo o mundo" antes de "tomar decisións".