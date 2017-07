O portavoz de En Marea, Luís Villares, criticou este luns que o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, non sexa "capaz de facerse valer" ante o PP en Madrid para resolver o veto que pesa no Congreso sobre a transferencia da AP-9. "Ou é cómplice ou é un espantallo político", sentenciou.

En rolda de prensa, fixo fincapé en que o mandatario, a pesar de contar coa única maioría absoluta do seu partido en Madrid, ten "nulo peso político". "Produce rubor e vergoña", apostilou.

Na mesma liña, lamentou que Feijóo se vexa "reducido a menos que un subdelegado do Goberno", ata o punto de non lograr que "se cumpra a vontade unánime" do Parlamento de Galicia para que se debata no Congreso sobre o traspaso "dunha infraestrutura esencial" para a comunidade.

Ese mesmo "ninguneo", salientou, tamén se deixou sentir no escaso peso de Galicia nos orzamentos estatais e o "incumprimento" nos prazos de chegada das nosas infraestruturas.

"INEFICIENCIA"

A continuación, o portavoz da formación rupturista remarcou que "a ineficiencia" do presidente non só queda patente no panorama nacional, senón tamén dentro das fronteiras galegas.

A súa maioría absoluta, como subliñou, converteuse no "desgoberno absoluto" dun Executivo "caótico" e "sen proxecto". E é que "os problemas de Galicia persisten", sostivo, mentres Feijóo "só se ocupa da súa carreira política".

Mentres tanto, profundou o maxistrado en excedencia, péchanse colexios e con iso "o futuro" dos nenos; e perdura a folga do transporte de pasaxeiros por estrada, crítico este sector con que o único plan da Xunta para o rural sexa "a incomunicación".

En cambio, asegurou, En Marea ten "un proxecto" para Galicia "e a súa maioría social", que inclúe "a recuperación para o público" da AP-9 tras obter a súa titularidade.