O portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, admitiu, tras desentenderse o alcalde de Vigo, Abel Caballero, do que poida pasar coas primarias dos socialistas galegos, que non deixan de sorprenderlle os "vaivéns" nas posturas dalgúns dirixentes.

Xoaquín Fernández Leiceaga. | Fonte: Europa Press

En concreto, nunha entrevista concedida a Europa Press, Caballero confirmou a pasada fin de semana que non estará no próximo congreso do PSdeG e non quixo pronunciarse sobre o perfil que debería ter o próximo secretario ou secretaria xeral en Galicia porque, segundo apuntou, o que decida o partido dálle "igual".

A pesar de que, durante o proceso de primarias a nivel federal, si se involucrou activamente para apoiar a Susana Díaz, o alcalde mostrouse alleo ás primarias galegas: "A min dáme igual o que decida o PSdeG, éme igual. Acéptoo e punto", sentenciou.

Preguntado respecto diso en rolda de prensa, Leiceaga foi conciso e limitouse a sinalar que el "respecta" todas as posturas, pero "non deixan de sorprenderlle os vaivéns" dalgunhas posicións políticas.

Por outra banda, sobre a reunión da Comisión Executiva do PSOE, asegurou que non coñece a súa orde do día, pero manifestou o seu desexo de que se poida avanzar na devolución das competencias á xestora do PSdeG para que poida haber "unha noticia" sobre o congreso e as primarias en Galicia, que "xa toca".

SESTAYO: ACATAR O RESULTADO

Pola súa banda, a dirixente ferrolá Beatriz Sestayo defendeu en rolda de prensa, preguntada pola postura de Caballero, que os socialistas "sempre" acatan os resultados das primarias e que esa é, en consecuencia, a "posición normal" dos distintos militantes.

Na mesma liña, defendeu que, no PSOE, as primarias son "un exemplo da democracia interna do partido", ás que "calquera se pode presentar e cada militante vota libremente a quen cre oportuno".

"Unha vez pechado o proceso, quen salga elixido ten que ser a quen apoiemos todos. Iso fixemos sempre en Ferrol, e sen dúbida nas eleccións do PSdeG-PSOE será o mesmo", resolveu.