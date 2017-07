Investigan a dúas persoas por un incendio provocado por unha fogueira de San Xoán sen apagar do todo

Dous veciños de Carballo (A Coruña) están a ser investigados polo Servizo de Protección da Natureza (Seprona) pola posible autoría dun incendio que afectou a 14 hectáreas durante a pasada noite de San Xoán, entre o 23 e o 24 de xuño.

A investigación, dirixida polos xulgados de Carballo, comezou coa revisión dos permisos de fogueiras e grellas autorizadas, que apuntaron a dous veciños residentes a escasos 15 metros de onde se orixinaron as lapas.

Segundo os indicios, os autores do delito de incendio forestal apagaron a fogueira cunha mangueira sen decatarse de que o lume aínda non se extinguiu, polo que as lapas propagáronse durante a noite.