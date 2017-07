Representantes de empresas, administracións e asociacións vinculadas ao Porto de Vigo reclamaron un acordo entre a patronal e os traballadores da estiba que permita liberalizar o sector, favorecer a competencia, abaratar os custos e que as empresas que traballan no porto ou dependen del, non estean "secuestradas por este tipo de actitude" dos traballadores.

Mesa redonda organizada polo Círculo de Empresarios de Galicia | Fonte: Europa Press

Así o trasladaron José Manuel Raimúndez, de Termavi, e Juan Uhía, de Transitarios de Galicia, nunha mesa redonda organizada este luns polo Círculo de Empresarios de Galicia, na que han tamén participado axentes como o presidente de Conxemar, José Luís Freire, Juan Ramón Güell (Círculo de Empresarios), Ramón Cortegoso (Consignatarios) e Marisol Landriz (Acopevi).

No encontro, o presidente da Autoridade Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga, comentou que a folga da estiba fixo que o porto vigués pasouno " mal", e perigase a chegada dalgunhas mercadorías. "Se todos nos serenamos un pouquiño, non creo que haxa que prescindir do colectivo de traballadores, simplemente adaptalo ás circunstancias actuais", selou.

Nesta mesma liña, subliñou que o real decreto aprobado polo Goberno "resolve a situación", aínda que "o que pode non resolvela é o acordo estatal para as relacións laborais da estiba". "Este acordo estatal, tal cal está, ten cousas que nos poden levar ao momento de partida e a unha nova sentenza de Europa", mantivo.

Pola súa banda, o portavoz dos estibadores de Vigo, Sergio Rodríguez, incidiu en que é necesario un acordo sobre a subrogación, a fin de que as empresas para as que traballaron durante estes anos recoñézanlles como os seus empregados. En canto aos salarios, dixo que "se o obxectivo é competir igualando salarios con Portugal --4,5 euros a hora--, non vai haber colaboración" pola parte social.

En todo caso, Rodríguez destacou que os traballadores son "os primeiros" que cren que hai que aumentar a produtividade e conseguir "que o porto sexa atractivo". "Gustaríanos cambiar a opinión de que nos están sufrindo", comentou en resposta ás críticas, e antes de engadir que a súa intención é conseguir un acordo nacional e despois outro en Vigo para "dar solución" aos clientes vigueses.

O presidente dos Armadores de Pesca do Porto de Vigo (ARVI), Javier Touza, coincidiu en que hai que buscar a competitividade do porto e as empresas, pero con "seguridade xurídica". Neste marco, aínda que viu "loable" que os estibadores respectasen os servizos mínimos, apuntou que os simples preavisos de folga teñen "efectos colaterais" como "desprazamentos de tráficos, moitas veces imposibles de retornar".

REGRAS DO XOGO NO PIF

No relativo aos problemas do Posto de Inspección Fronteirizo (PIF), varios dos participantes na mesa redonda coincidiron en que "hai tempo que se pide xogar coas mesmas regras de xogo que noutros portos" e "que se cumpra a normativa", para evitar que o Porto de Vigo siga "perdendo tráficos".

"Que se cumpran as normas de sanidade, etcétera, por suposto, pero que non haxa máis trabas do normal", reclamou o presidente da Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), Jorge Cebreiros, quen neste contexto pediu que as administracións interveñan para "achandar o camiño". "Estamos a xogarnos a competitividade da fachada atlántica", rematou.

Así mesmo, Touza indicou, a partir dun estudo realizado por unha auditoría externa, que "é inaceptable que o 86 por cento das empresas entrevistadas digan que recibiron un trato inadecuado e falta de colaboración nas incidencias" por parte de funcionarios sanidade exterior; e que "o 82 por cento estea absolutamente insatisfeito pola falta de motivación ou explicación en canto aos rexeitamentos".

Neste contexto, reprobou o "exceso de celo por parte funcionarios" e comentou que "hai que analizar que se fai en Leixões que non se está facendo" en Vigo. "É esencial entre todos dar cunha solución canto antes a estas ineficiencias, está en xogo non só o futuro do porto e a cidade, senón tamén o peso do comercio exterior e a cadea de valor mar-industria", advertiu.

REQUIRIMENTO A EUROPA

López Veiga, quen lembrou que o problema do PIF de Vigo é por unha "discrepancia de aplicación da norma só no control documental", xa que non se discutiron "xamais" os controis físicos e sanitarios, remarcou que este servizo debe aplicar a norma comunitaria da mesma maneira e depender do propio porto por ser a administración máis próxima.

Ante a actual situación, na que outros portos --como o de Leixões-- aplican a norma europea "de forma distinta", a Autoridade Portuaria de Vigo enviou un requirimento á Comisión Europea, o que adiantou é que se trata do paso previo "a un posible contencioso", se non obtén resposta. "Se non reacciona a comisión, que sería raro, iriamos ao tribunal de xustiza da UE", avisou.

Na mesma liña, comentou que a APV prevé acabar esta semana as súas alegacións para poder corrixir o protocolo que propuxo o Ministerio de Sanidad ante esta situación, e no que atopa "inconsistencias serias".

Finalmente, o segundo tenente de alcalde de Vigo e deputado da Deputación de Pontevedra, David Regades, felicitou ao Porto pola súa xestión e a consulta realizada a Europa, pero puntualizou que "non é a única acción que hai que facer". Así, reclamou que Sanidade inicie accións para solucionar este problema, trabállese para que Maersk siga en Vigo e recupérese o tráfico de cruceiros.