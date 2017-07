(AMP) A Garda Civil confirma que o mozo que arroiou a un motorista en Cambre non deu positivo en alcol nin en drogas

A Garda Civil, que está a investigar o accidente mortal que tivo lugar o domingo en Cambre (A Coruña), confirmou este luns que o condutor do coche que arroiou ao motorista non deu positivo en alcol nin en drogas.

Así mesmo, a través dun comunicado, indicou que este home, D.S.B., de 21 anos de idade e ao volante dun todoterreo, mantén desde onte á noite a consideración de investigado como presunto autor dun delito de homicidio por imprudencia grave. E é que, segundo o Instituto Armado, "todo apunta" que se saltou o semáforo.

Actualmente atópase en liberdade, aínda que o delito que se lle atribúe leva aparellada unha pena de prisión dun a catro anos, así como a privación do dereito a conducir dun a seis anos.

O caso lévao o xulgado de instrución número sete da Coruña, que aínda haberá de recibir o informe técnico que determine con maior exactitude as causas do accidente que tivo lugar sobre as 7,00 horas do domingo.

O mozo que está a ser investigado arroiou a unha moto e, posteriormente, impactou contra outro turismo que estaba estacionado. Como consecuencia do sinistro, que ocorreu no cruzamento de Sigrás, na estrada N-550 coa AC-400, resultou ferido leve e tivo que ser trasladado ao hospital.