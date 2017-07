Barreiro (PP) apela á responsabilidade do PSOE para que apoie o teito de gasto

O portavoz do PP no Senado, José Manuel Barreiro, apelou, nunha rolda de prensa en Lugo, á "responsabilidade" dos socialistas para que apoien o teito de gasto proposto polo Goberno para os Orzamentos Xerais do Estado (PGE) do ano 2018.

Nunha xornada na que a dirección do PSOE xa avanzou a súa intención de votar en contra deste teito de gasto, ao entender que reduce "ao mínimo" o Estado social, con recortes nas políticas de educación, ciencia, vivenda e protección social que profundan nunha sociedade "máis desigual".

Barreiro subliñou que esta aprobación "vai incidir de forma decisiva na evolución da economía do conxunto do país". "Non está de máis facer unha chamada, de novo, á responsabilidade de todas as forzas políticas", avogou.

Esta "chamada" dirixiuna "especialmente" ao PSOE porque "é un partido que gobernou durante moito tempo e un partido que contribuíu á estabilidade política e económica deste país, e debe seguir nesa dirección".

"O PSOE aprobou o teito de gasto de 2017, non aprobou os orzamentos, o que me parece unha actitude de hipocrisía. Confiemos que o PSOE apoie o teito de gasto para 2018 polo que significa.

"Equivocariámonos se pensamos que o teito de gasto ou os orzamentos levan o nome dun partido político, neste caso do PP. Nin é o teito de gasto do PP, nin son os orzamentos do PP, senón que son os instrumentos de política económica que o país necesita", proclamou.

Despois de debullar en datos os avances en materia económica, de creación de emprego que ligou á "estabilidade política", insistiu en que "hai que seguir traballando na dirección apropiada". "E aí temos que pór todos por diante o interese xeral do país e non o interese partidista", recalcou.

"CHEGAR Á MONCLOA Á CONTA DOS ESPAÑOIS"

"Aquí o PSOE non pode pór como única meta, como único obxectivo, que Pedro Sánchez chegue á Moncloa. É lexítimo que queira ser presidente do Goberno, pero ten que pór por diante os intereses de todos os españois", advertiu, antes de concluír que non pode "pretender chegar á Moncloa a costa" dos mesmos.

Así as cousas, pediu aos socialistas "un exercicio de responsabilidade e de compromiso co país".

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Barreiro tamén afeou aos grupos políticos do Senado que "non apoien" unha comisión de investigación sobre as contas de "todos os partidos" e subliñou que resulta "rechamante" que, na Cámara alta, "só queren que se investiguen as contas do Partido Popular, pero das deles non queren nin ouvir falar".

"Escapan como gato escaldado da auga quente e á miña dáme que desconfiar. Que é o que teñen que ocultar. Porque o PSOE, Ciudadanos, Podemos, e Esquerra Republicana de Cataluña non queren explicar á sociedade española as súas contas. As do PP coñécense a todos os niveis, mesmo provinciais", remarcou.

Lembrou que, para o 13, están convocados os xerentes dos distintos partidos políticos, e subliñou que están obrigados "por lei" á devandita comparecencia.