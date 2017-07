Agadic presenta 'Corpo(a)terra' en Ourense e reservará parte dos seus orzamentos a proxectos de danza a partir de 2018

A Axencia Galega de Industrias Culturais (Agadic) reservará a partir de 2018 parte das súas axudas para os proxectos de danza que se organicen na Comunidade Autónoma. Así o sinalou este luns en Ourense o seu director, Jacobo Sutil, durante a presentación da sétima edición do Festival Internacional de Danza 'Corpo(a)terra' que terá lugar na cidade das Burgas entre o 4 e o 14 de xullo.

A presentación deste festival, que ofrecerá 21 actuacións en puntos emblemáticos da cidade e en Allariz, a cargo de compañías nacionais e internacionais, correu a cargo da concelleira de Cultura do Concello, Belén Iglesias; o responsable de Cultura na Deputación, Manuel Doval, o director do Agadic e as organizadoras do evento.

A cita, que conta co apoio do Concello, e a Deputación de Ourense, así como da Xunta de Galicia e o Instituto Nacional de Artes Escénicas (Inaem), comezará o catro de xullo coa posta en marcha dun curso de formación intensiva en danza "Enxebre'17" nas instalacións do IES das Lagoas.

A programación oficial iníciase o seis de xullo na praza de Santa Eufemia, coa actuación do grupo franco-galego Radio Frisson, ás 20,00 horas.

Os espectáculos realizaranse en puntos destacados da zona vella da cidade, como a praza de Santa Eufemia, o Museo Marcos Valcárcel, a praza das Burgas ou o claustro de San Francisco e este ano por primeira vez ofrecerán unha xornada en Allariz (o 14 de xullo).

Para a concelleira de Cultura do Concello de Ourense, Belén Iglesias, esta aposta por combinar a danza con "os espazos singulares" da cidade "fan de Corpo(a)terra un festival único":

Nunha liña similar expresouse o portavoz de Cultura na Deputación, Manuel Doval, que reclamou un "esforzo" entre as diferentes administracións de Galicia "para achegar a cultura aos cidadáns".

Jacobo Sutil confirmou o respaldo do ente que dirixe a 'Corpo(a)terra' pola súa programación "moi coidada", coa presenza de compañías profesionais galegas "que dan fe do talento no ámbito da danza en Galicia".

Nesta liña, confirmou a intención o Agadic por realizar "discriminacións positivas" á danza en Galicia de tal modo que, a partir de 2018, resérvese unha parte dos seus orzamentos "para espectáculos de danza".

PARTICIPANTES NO FESTIVAL

Entre as pezas previstas para este ano destacan estreas como unha obra escrita por Guadi Galego e interpretada polo cantante Davide Salvado.

A presenza internacional correrá a cargo de grupos como Japan Foundation e o Certame SóLODOS en Danza, coa presenza de artistas de Brasil, Francia, México ou Costa Rica.

No ámbito Nacional o festival contará coa participación de nomes como Laly Aguaydé ou Sonio Gómez. De Galicia destaca a presenza de Alba Fernández Coelo, as compañías A Macana e Andrea Quintana, así como a compañía da ourensá Nuria Sotelo.