Leva o cargo do PP e coordinador de emerxencias seis anos sen pisar o choio?

Finalmente, o alcalde José López accedeu a convocar unha “comisión de organización” antes do pleno do xoves para ofrecer explicacións. A oposición o da comisión parécelle un truco para que público e prensa non poidan estar presentes cando se debata sobre o empregado público/empresario. O BNG xa advertiu que tamén preguntará pola polémica no pleno.

Á esquerda, o alcalde da Estrada, Rueda e Faílde, de uniforme, nun acto oficial na Estrada nunha imaxe da web de Vicepresidencia

Sobre a mesa, ademais das adxudicacións, a súa labor como Coordinador de Protección Civil na Estrada. Malia que o alcalde dixo que este posto non existía oficialmente, o propio Faílde presume del no seu Linkedin.

Comisións Obreiras e UXT denunciaron a pasada semana nun comunicado conxunto que o “operario de Protección Civil levaba sen acudir ao seu posto de traballo dende que José López chegou a alcaldía en 2011”. Fontes locais comentaran a GC algo similar, aínda que non en termos tan duros. De acordo a súa versión, Faílde apenas pisa a base de Protección Civil. Outras fontes locais confirmaron a GC que Faílde cobra un complemento como coordinador. CC.OO e UXT aseguran que pediron moitas veces ao Concello o seu nomeamento como coordinador, e non llo mandaron.

Polo de agora, López defende ao seu subordinado e compañeiro de partido. Asegura que é de “todo falso” que leve dende 2011 sen acudir ao traballo, aínda que por outra parte as labores que o alcalde di que fai Faílde non implican a presencia física na base de Protección Civil.

Menos pechada é a defensa que fai o mandatario sobre a dobre labor de Faílde como empresario -administrador único de Ricarsat e apoderado de Emersafe- e traballador público -persoal laboral do Concello da Estrada . López admite que haberá que estudar se se produciron incompatiblidades.

A Lei de Incompatibilidades do Estado aplícase tamén aos traballadores municipais. Esta norma especifica que os operarios da administración nunca poden ter unha actividade privada se esta pode interferir directamente na súa labor pública. Faílde, a través de Ricarsat, ten vendido material de emerxencias á Administración, malia que el é, precisamente, traballador de emerxencias.

Non só traballador, senón coordinador, segundo presume o propio Faílde no Linkedin e segundo foi destacado en ducias de ocasións en actos institucionais da Xunta e do Concello.

Tanto En Marea como PSdeG presentaron preguntas sobre Faílde á Vicepresidencia no Parlamento. A Vicepresidencia adxudica regularmente traballos a Ricarsat. Faílde e o vicepresidente Alfonso Rueda son amigos, segundo informaron a GC fontes locais. Preguntados por GC, Faíde dixo que non se pronunciaba sobre as súas relacións persoais e Rueda admitiu coñecelo, pero só de actos institucionais.