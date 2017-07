Ferraz devolve á xestora do PSdeG a competencia para convocar primarias, que se celebrarán despois do verán

A dirección do PSOE acordou este luns devolver á xestora que dirixe o partido en Galicia as competencias para convocar as primarias e o congreso nos que se elixirá ao próximo líder e ao equipo que lle acompañará na nova etapa.

Esta decisión prodúcese case nove meses despois de que Javier Fernández, ao mando da xestora federal, decidise retirar esta capacidade ao equipo encabezado por Pilar Cancela.

En concreto, segundo fontes socialistas consultadas por Europa Press, esta medida acordouse durante a reunión da permanente da executiva federal, o núcleo duro da dirección e do que forma parte a propia Pilar Cancela.

Así as cousas, previsiblemente a xestora galega reunirase a final desta semana para comezar a perfilar o calendario de primarias e congreso, procesos que non terán lugar ata a volta do verán.

SITUACIÓN DO PSdeG

O PSOE galego vive na interinidade desde fai máis dun ano, desde que José Ramón Gómez Besteiro presentase a súa dimisión debido a unha decena de imputacións en marzo do pasado ano.

Como consecuencia da súa marcha, Pilar Cancela, ata entón secretaria de Organización, fíxose cargo da dirección provisional e viviu tanto esa retirada de competencias como o silencio de Ferraz cando se cumpría un ano de mandato e tocaba asinar a súa prórroga ou acometer cambios; unha circunstancia sobre a que se especulou aínda que non chegou a producirse.

FUTURO DO PSdeG

Unha vez se abra o proceso, saberase quen dan o paso para pugnar polas rendas do PSdeG.

Mentres tanto, distintos cargos do partido dan por feito que o vigués Gonzalo Caballero, sobriño do alcalde e cara visible do seu sector crítico, tratará de facerse co liderado; e as quinielas complétanse con nomes como o da propia Cancela e o de Xoaquín Fernández Leiceaga, o portavoz parlamentario.