Oitenta adegas de España e Portugal presentan os seus caldos no 'VII Emoción dos viños' de Celanova (Ourense)

Oitenta adegas procedentes de España e Portugal participarán os días 8 e o 9 de xullo na sétima edición da 'Emoción dos viños', unha cita que este ano contará con caldos procedentes de provincias como Toledo, Xerez, Alacante, Zamora, Tenerife ou Valencia e que terá como escenario o mosteiro de San Salvador de Celanova (Ourense).

O salón vitivinícola abrirá as súas portas o sábado, 8 de xullo, entre 11,00 e 14,00 horas e de 17,00 a 21,00 horas. O domingo só abrirá en xornada de mañá, entre as 11,00 e as 15,00 horas.

Así o confirmou este luns Marina Cruces, organizadora do evento, na presentación do evento, que tivo lugar na Deputación de Ourense, e na que estivo acompañada por Antonio Portela, tamén da organización; o vicepresidente do ente provincial, Rosendo Fernández, e o alcalde de Celanova, José Luís Ferro.

Cruces explicou que os interesados en acudir a esta cita cos mellores caldos da península poderán reservar entrada a través de Internet ou comprala o mesmo día do evento, por un importe de 15 euros (sábado), 10 euros (domingo) ou por 20 euros para os dous días.

Rosendo Fernández destacou a colaboración da Deputación de Ourense nun evento que aposta por "a promoción e a exhibición da viticultura" nunha provincia que conta con "catro do cinco denominacións de orixe" vitivinícolas de Galicia.

Tamén defendeu a importancia desta cita como unha oportunidade para coñecer "os mellores viños de Galicia e de Portugal" e caldos "que representan con autenticidade os territorios dos que proceden".

Nesta liña manifestouse Antonio Portela, da organización, que lembrou que os participantes nesta cita enolóxica son "viticultores que, con moito esforzo, foron capaces de facer unha viticultura respectuosa coa contorna" e que ofrecen viños "nos que a calidade está por encima do mercado".

Pola súa banda, o alcalde de Celanova, José Luís Ferro, agradeceu aos organizadores a elección do seu municipio para "celebrar unha iniciativa que se suma aos numerosos eventos culturais" que se desenvolven na vila durante este verán.