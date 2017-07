As vendas de coches en Galicia soben un 2,5% no primeiro semestre, con case 21.000 unidades

As matriculacións de turismos e todoterreos en Galicia situáronse en 20.941 unidades no seis primeiros meses do ano, o que supón un aumento do 2,49% respecto ao mesmo período de 2016, segundo datos das asociacións de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) e vendedores (Ganvam).

As vendas de coches soben un 7,1% no primeiro semestre | Fonte: Europa Press

Por provincias, de xaneiro a xuño, A Coruña rexistrou 8.957 vendas, un 0,81% máis; Pontevedra 6.868, o que implica un incremento do 1,15%; Lugo 2.744, un 12,37% máis e Ourense 2.372, que representan unha subida do 2,46%.

En canto aos datos de xuño, a comunidade galega anotouse 4.139 operacións, que significan un 11,02% máis que en igual mes do ano anterior. Neste caso as subidas foron do 8,85%, 5,77%, 35,29% e 10,75%, respectivamente (A Coruña, Pontevedra, Lugo e Ourense).

No conxunto estatal, as matriculacións alcanzaron 667.494 no primeiro semestre, un 7,1% máis, e durante xuño as entregas de automóbiles en España foron de 131.797 unidades, o que se traduce nunha progresión do 6,5% en comparación coas cifras contabilizadas no sexto mes do exercicio precedente.

EMPUXE EMPRESAS E ALQUILADORES

O tres asociacións explicaron que este incremento das entregas de coches no mercado nacional no que vai de ano explícase polo pulo da canle de empresas e tamén, aínda que en menor medida, do de alquiladores, que compensaron a desaceleración das vendas a clientes particulares.

Ademais, indicaron que, aínda que no primeiro semestre obtívose un balance "positivo", hai que contextualizar as cifras, posto que no seis primeiros meses de 2008, cando se iniciou a crise económica, matriculáronse 823.000 turismos e todoterreos, un 19% máis que no mesmo período deste ano.

"Bótase en falta unha maior cifra de matriculacións por parte dos clientes particulares, factor esencial para o necesario rexuvenecemento dun parque circulante que alcanza xa unha elevada idade media (12 anos ao peche do ano 2016). Unha antigüidade que se traduce en que moitos coches en circulación teñen emisións moi superiores aos comercializados na actualidade", engadiron.

Ante estas cifras, o director de Comunicación de Anfac, Adolfo Randulfe, afirmou que, aínda que as cifras mensuais e semestrais son positivas, desde Anfac seguen preocupados pola falta de impulso ás matriculacións na canle de particulares.

Pola súa banda, o director xeral de Ganvam, Tomás Herrera, destacou que, historicamente, xuño é un mes "bo" para que os particulares compren coches. "Para moitos condutores, os coches novos son para o verán, sendo habitual que pechen a súa compra antes das vacacións para poder rodalo nos seus desprazamentos longos", engadiu.

Ademais, o director de Comunicación de Faconauto, Raúl Morais, indicou que as matriculacións seguen "sobredimensionadas", como vén producíndose desde principios de ano, e subliñou que os obxectivos que as marcas puxeron aos concesionarios están "moi por encima" da realidade do mercado.

CANLES

Por canles de mercado, as entregas a clientes particulares foron de 308.386 unidades no seis primeiros meses do ano actual, un 2,4% máis, e de 60.432 unidades no sexto mes de 2017, un 3,6% máis que no mesmo período do ano pasado.

En España as empresas compraron 183.386 turismos e todoterreos na primeira metade de 2017, un 13,9% máis, e 37.075 unidades en xuño, un 23,5% máis, mentres que as alquiladoras adquiriron 175.722 unidades no que vai de exercicio, un 9% máis, e 34.290 unidades o mes pasado, un 3,2% menos.

A GASOLINA SUPERA Ao DIÉSEL EN XUÑO

Doutra banda, o diésel segue reducindo a súa cota de mercado no conxunto das matriculacións, de forma que durante o pasado mes de xuño os modelos de gasolina coparon o 47,7% das entregas, fronte ao 47,6% dos diésel e o 4,8% dos híbridos e eléctricos.

Entre os pasados meses de xaneiro e xuño, os vehículos de gasolina alcanzaron unha cota do 45,7%, mentres que os automóbiles diésel fixéronse cun 49,9% e os híbridos e eléctricos alcanzaron un 4,4% do total.

No que vai de ano, creceron todos os segmentos de mercado, salvo os urbanos, os compactos, os medios, os monovolúmenes pequenos e os todoterreos, mentres que en xuño baixaron os urbanos, os compactos, os medios, os monovolúmenes pequenos e os monovolúmenes grandes.