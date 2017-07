O dispositivo de seguridade do Festival do Mundo Celta de Ortigueira refórzase con axentes da Garda Civil

A dez días do inicio do XXXIII Festival do Mundo Celta, Ortigueira preparásese para acoller aos miles de visitantes que se darán cita na vila para gozar dos mellores grupos e bandas do panorama folk galego e internacional.

Reunión para deseñar o dispositivo de seguridade do festival de Ortigueira | Fonte: Europa Press

Para garantir a seguridade, o dispositivo de seguridade para o evento inclúe un importante reforzo da Garda Civil coa presenza da Unidade de Seguridade Cidadá da Coruña (USECIC) e do Grupo de Resposta e Seguridade (GRS) polas noites.

Co obxectivo de coordinar o operativo de seguridade do Festival, o subdelegado do Goberno na Coruña, Jorge Atán Castro, e o alcalde da vila, Juan Penabad Muras, copresidiu este luns unha reunión da Xunta Local de Seguridade.

Como en cada edición, espérase que miles de 'folkies' acudan puntuais á súa cita con Ortigueira desde o xoves 13 e ata o domingo 16 de xullo. O pistoletazo de saída á festa virá da man do final Proxecto Runas 2017 e con Noreia, de Eslovenia; Gabriel G. Diges, de Irlanda; Koji Koji Moheji, de Xapón e Skerryvore, de Escocia. Os Galegos Crebisnky pecharán a primeira xornada.

Para o venres 14 de xullo están programadas as actuacións de Bagad Kevren Brest Sant Mark; Escola de Gaitas de Ortigueira; Usher's Island; Scott Wood Band e Böj. Xa o sábado, 15 de xullo, subiranse ao escenario The California and District Pipe Band; Óscar Ibañez & Tribo; Michael McGoldrick Band; Tejedor e Harmonica Creams.

Para o peche do Festival, o domingo 16 de xullo, actuarán os grupos Gamelas e Anduriñas; Os Carecos e Amigos; Treixadura e Cantigas e Agarimos e A Roda. De forma paralela aos concertos hai programados diferentes talleres de gaita, zanfona, danza escocesa e tamén fotografía documental na rúa.