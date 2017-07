O especialista de Medicina Intensiva Lucas Lage, nomeado coordinador de transplantes da área sanitaria de Vigo

O especialista en Medicina Intensiva do Chuvi, Lucas Lage Cendón, foi nomeado coordinador de transplantes da Estrutura Organizativa de Xestión Integrada (EOXI) de Vigo, segundo a resolución da xerencia da área sanitaria publicada este luns, en base ao resultado da convocatoria pública para a provisión dese posto.

Lucas Lage | Fonte: Europa Press

O doutor Lage Cendón pertence á OCT do Chuvi desde hai 9 anos e, segundo informaron fontes do Sergas, "conta cunha ampla experiencia nese campo", de feito, xa exercía funcións de coordinador no antigo Hospital Xeral.

Esta convocatoria tiña como finalidade designar un único coordinador de transplantes para a área sanitaria, dentro da política de integración que se está levando a cabo nos servizos e unidades do Chuvi. Así, Lage Cendón ten a misión de integrar de forma definitiva os recursos existentes "co fin de alcanzar un alto grao de competencia e actividade nesta función".

O principal obxectivo é aumentar o número de doantes, que chegaron en 2016 a cífraa marca de 28 doantes nun ano. Con todo, recoñeceu o novo coordinador, segue habendo unha porcentaxe elevada de negativas familiares, ao redor dun 26 por cento, "moito máis alto que na maioría de comunidades autónomas".

Por iso, comprometeu o seu esforzo para reverter estas cifras e apoiar iniciativas como a campaña 'Reto 30.000', que pretende alcanzar ese número de cartóns de doantes a finais de 2017 na área sanitaria de Vigo. Con data 1 de xuño deste ano, o número de cartóns era de case 28.000, das que 17.385 pertencen a persoas da cidade olívica.