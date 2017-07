Angrois.- Vítimas do Metro de Valencia critican que os informes nos que se basea a xuíza os fixese Cortabitarte

A presidenta da Asociación de Vítimas do Metro 3 de Julio (AVM3J), Rosa Garrote, afirmou este luns, no acto de conmemoración do decimoprimer aniversario do accidente na liña 1 de Metrovalencia no que morreron 43 persoas e resultaron feridas outras 47, que aínda que "o tempo pasa" esta entidade ten "as mesmas inquietudes, as mesmas preguntas e as mesmas dúbidas" que en 2006. "Porque nos atopamos a día de hoxe no mesmo momento xudicial", aseverou.

"A xuíza empéñase en que a única responsabilidade é do condutor porque a única causa que ela ve do accidente é a velocidade. Nós non estamos de acordo. Denunciamos que o accidente se puido evitar e que se ocorreu foi por unha mala planificación da empresa --Ferrocarrils da Generalitat Valenciana (FGV)--, non polo condutor", expuxo Garrote en declaracións aos medios de comunicación.

Respecto diso, criticou que os informes nos que se basea a instrutora realizáseos Andrés Cortabitarte, o cargo de Adif investigado noutra causa xudicial, a do sinistro ferroviario de Angrois, do que se cumprirán catro anos o próximo 24 de xullo, e no que faleceron 80 persoas e houbo 144 feridos.

De feito, sobre Cortabitarte, que de 2006 a 2013 foi xefe da seguridade na circulación de Adif, considerou que "é incompatible estar imputado nun accidente, nunha causa como xefe de seguridade por non ter en conta a seguridade da vía e só a seguridade do maquinista e que en València teña que analizar as mesmas circunstancias, se era necesario que na vía houbese algunha medida técnica de seguridade".

"Non vai tirar pedras sobre o seu propio tellado e vai priorizar non a investigación senón defender a súa actuación en Galicia", manifestou Garrote, que pediu "técnicos independentes" e unha "investigación xusta".

INVESTIGAR "MÁIS"

Rosa Garrote destacou que a AVM3J pretende que "se investigue máis" e que se teñan en conta "todas as posibles circunstancias, ademais da velocidade", que puideron producir o sinistro o 3 de xullo de 2006. "Que se teña en conta a falta de seguridade, que FGV non cumpría a lei de prevención do risco, que non o evitou e que ocorreu, como consecuencia, o accidente. Por tanto, a responsabilidade é da empresa, non do condutor", apuntou.

A AVM3J celebrou ás 13,06 horas deste luns, coincidindo co momento no que fai once anos produciuse o accidente, un acto en recordo aos falecidos e os feridos. A homenaxe tivo lugar no xardín de València no que está situado o monumento en recordo das vítimas, situado na esquina das rúas Roïs de Corella e San Vicente desta cidade.

Neste enclave, situado no punto que se atopa sobre a curva do sinistro, depositouse un gran ramo de rosas vermellas cunha cinta na que se podía ler 'Lembrámosvos AVM3J' xunto a un cartel coa palabra 'Xustiza!'. Tras este centro colocáronse outros ramos, algúns co nome de falecidos e palabras de recordo. Así mesmo, no monumento en recordo aos mortos, que exhibe 43 reloxos parados ás 13.06 horas, podíanse ver carteis pedindo xustiza.

Os asistentes ao acto gardaron cinco minutos de silencio en recordo das vítimas e acabaron a súa homenaxe cun aplauso. Xunto a familiares e cidadáns anónimos asistiron a esta convocatoria o presidente das Corts Valencianes, Enric Morera, que entregou a Garrote unha copia do ditame que a Cámara autonómica enviou á Fiscalía coas conclusións da comisión de investigación do accidente do metro.

Ademais, estiveron presentes a socialista Carmen Alborch e parlamentarios das Corts como a portavoz adxunta de Podemos, Fabiola Meco; o deputado de Compromís, Juan Ponce, e o deputado de Cidadáns, Toni Subiela. Os políticos asistentes participaron no cinco minutos de silencio pero ningún fixo intervención pública e tampouco declaracións aos xornalistas.

A presidenta da AVM3J comentou que "o acto ía ser en principio unha cousa íntima e persoal do familiares" pero sinalou que "como coincidiu coas últimas novidades da instrución xudicial" a entidade "non quixo deixar pasar a oportunidade de comentalas".

A este respecto, considerou "incrible" que a titular do xulgado de instrución número 21 de València, encargado de instruír a causa do accidente, "pida o arquivo cando hai probas que realizar aínda que poden incidir na responsabilidade de FGV en canto ao plan de prevención e medidas de seguridade" e "sen ter eses resultados".

"Para ela non ten nada que ver se FGV cumpriu a lei de prevención, por que non evitou o risco, se tiña coñecemento do risco e non o evitou, por que non estaba posta a baliza. O xuíz cínguese a que a única causa é a velocidade e como tal, que o único responsable é o condutor", censurou Garrote. Afirmou que tanto agora como en 2006 a AVM3J di que aínda que "a velocidade é evidente" hai que ter en conta que "se podía evitar que o tren alcanzase unha velocidade tan excesiva".

"FALLO DA DIRECCIÓN DE FGV"

"FGV contaba coas medidas de seguridade, tíñaas instaladas nas outras liña para controlar a velocidade e impedir un exceso de velocidade. Na liña 1 había unha baliza pero só para controlar a entrada á plataforma, non tiña en conta que antes de entrar na plataforma había unha curva que estaba totalmente desprotexida", dixo, á vez que estimou que "non protexer e instalar unha medida para protexer a curva é un fallo da dirección de FGV, non do condutor".

Rosa Garrote insistiu na petición que a asociación fai para "que se siga investigando nesa liña e tendo en conta todas as circunstancias" como "causas posibles do accidente" para que "se sinalen as responsabilidades máis aló do condutor". Lembrou que a AVM3J e o ministerio fiscal recorreron, tanto ante o xulgado como despois ante a Audiencia Provincial, contra o arquivo da causa e pedindo a continuidade da investigación.

Igualmente, censurou que "os informes sobre os que a xuíza se basea para dicir que non hai nada que incidiu no accidente máis aló da velocidade realizounos o perito imputado no accidente do Alvia --en Galicia-- como técnico encargado da seguridade" e precisou que nese detalle basean os seus recursos a asociación e o ministerio fiscal.