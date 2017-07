Os servizos xurídicos do Parlamento galego decidirán que facer tras o veto á transferencia da AP-9

O Parlamento aínda non recibiu a comunicación oficial sobre o novo veto do Goberno a tramitar no Congreso a proposición de lei de traspaso da Autoestrada do Atlántico (AP-9) e o seu presidente, Miguel Santalices, actuará, unha vez que se reciba a notificación segundo o que decidan os órganos da Cámara e aconsellen os servizos xurídicos. Así o trasladaron a Europa Press fontes da Cámara autonómica, despois de que o Goberno central vetase, por segunda vez, o debate do traspaso. De feito, a iniciativa que saíra inicialmente do Pazo do Hórreo foi modificada para tentar sortear o bloqueo inicial.

Autoestrada AP-9 en Chapela, Redondela | Fonte: Fonte: Galipedia.

Con todo, o informe do Ministerio de Fomento contrario á tramitación da iniciativa, aprobada de novo no Parlamento galego por unanimidade, foi achegado á Cámara Baixa polo Ministerio da Presidencia con data de este xoves, 29 de xuño.

Nel, Fomento conclúe que "a aprobación desta proposición de lei xeraría un aumento dos créditos orzamentarios", polo que o departamento "non presta a conformidade para a súa tramitación en virtude do establecido no artigo 134.6 da Constitución".

Entre outras cuestións, o departamento de Íñigo de la Serna fai referencia á incidencia orzamentaria da proposición de lei, e lembra que as obras en marcha en virtude dun convenio de 2011 "representan a día de hoxe un investimento de 224 millóns de euros".

Ademais, apunta, a redución de peaxe en virtude doutro convenio de 2013 "está estimada na contorna dos 4 millóns de euros anuais, o que supón 120 millóns de euros ata o final da concesión".

Estas contías, segundo advirte o Ministerio, "quedarían pendentes de compensación por parte do Estado". "Considerando a súa repercusión económica ata o final da concesión (2048), co eventual incremento do tráfico e o réxime de peaxes previsto nos convenios, podería elevarse ata os 4.360 millóns de euros", avisa.

CRÍTICAS Á "FALTA DE PESO" DE FEIJÓO

Os distintos grupos parlamentarios da oposición —En Marea, PSdeG e BNG— censuraron con dureza a decisión do Congreso. Este mesmo luns tanto o portavoz de En Marea, Luís Villares, como a voz dos socialistas no Hórreo, Xoaquín Fernández Leiceaga, incidiron na "falta de peso" político do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en Madrid.

Leiceaga, quen avanzou iniciativas do seu grupo para tentar lograr o traspaso, asegurou que Feijóo é ou "cómplice" no veto ou "politicamente impotente". A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, incidira o venres en que o ministro De la Serna está "a comprar todos os boletos" para ser nomeado "persoa non grata" en Galicia.

Pola súa banda, o portavoz parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, considerou que o Goberno "se equivoca". Con todo, a súa formación vai esperar a que se ratifique a decisión da Mesa do Congreso avanzando que, en caso de darse un rexeitamento, se consultará cos servizos xurídicos para "ver a marxe de actuación".

Puy lembrou que esta segunda proposición de lei foi redactada "co concurso dos servizos xurídicos" da Cámara para evitar un "posible veto" por razóns orzamentarias, un punto ao que se alude como argumento para o bloqueo.