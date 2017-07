A Xunta destaca a importancia do programa 'Re_activa' destinado a mulleres con discapacidade

A secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella, destacou este luns a importancia do programa Re_activa, dirixido a mulleres con discapacidade, con especial fincapé nas mulleres residentes de zonas rurais pouco poboadas.

López Abella visitou o taller organizado por Alcanzar, no marco do programa 'Re_Activa. Servizo de atención integral a mulleres con discapacidade', unha entidade que recibiu 38.437 euros de Igualdade para levar a cabo este programa.

O programa ten como obxectivo xeral proporcionar unha atención integral ás mulleres con discapacidade, potenciando as súas capacidades e competencias para o desenvolvemento dunha vida autónoma.

No marco do programa ofrécese información sobre os recursos e servizos dispoñibles para as mulleres con discapacidade; deseño de estratexias individuais para favorecer a adquisición ou recuperación de funcións e habilidades persoais e sociais; á vez que se promoven actitudes positivas que potencien o desenvolvemento persoal das mulleres, incrementando a súa autoestima e fomentando estados de ánimo positivos.

Ademais, busca mellorar habilidades sociais básicas así como a comunicación verbal e non verbal, fomentar o empoderamiento das mulleres para que tomen o control da súa propia vida ou dotar ás mulleres das ferramentas e recursos suficientes para que poidan facer fronte a posibles situacións de violencia ou malos tratos.