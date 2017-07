A Xunta aproba o proxecto da senda peonil e ciclista entre A Ramallosa (Nigrán) e Gondomar

A Xunta aprobou o proxecto para a construción dunha senda peonil e ciclista entre Gondomar e A Ramallosa (Nigrán), na PO-340, que prevé licitar este verán cunha presuposto base superior aos dous millóns de euros.

Imaxe: Carril Bici Gondomar Nigrán | Fonte: Europa Press

Segundo informou a Consellería de Infraestruturas e Vivenda, que publicou o anuncio este luns, este itinerario terá unha lonxitude de 3,5 quilómetros, entre o punto quilométrico 17+880, onde terminan as beirarrúas en Gondomar, e o 21+360, onde empezan as da Ramallosa.

A actuación contempla a creación dunha zona axardinada, e melloras en tres interseccións existentes: Un cambio de sentido na Rúa do Vilariño, un illote semicircular no Camiño dá Golada e unha glorieta no cruzamento coa estrada a Doas.

Este carril-bici enmárcase no Plan de Senllas da Xunta na comarca de Vigo, onde se proxectan 11 treitos cun total de 12,5 quilómetros e un orzamento que se aproxima a cinco millóns de euros.