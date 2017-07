Correos lanza un concurso de fotografía para promover os valores do Camiño de Santiago

Correos, en colaboración coa comunidade 'iPeregrinos', porá en marcha durante os meses de xullo e agosto un concurso de fotografía para destacar os valores do Camiño de Santiago a través das experiencias de quen realizaron a ruta xacobea.

Correos lanza un concurso de fotografía para promover os valores do Camiño | Fonte: Europa Press

As imaxes presentadas deberán ser inéditas e orixinais, tomadas en calquera das rutas do Camiño, e terán que representar algún dos valores que se nomean na súa campaña 'Os Valores do Camiño en 12 meses'. Tanto esta campaña como a convocatoria do concurso están publicadas na páxina de Facebook 'O Camiño con Correos'.

Correos informou nun comunicado de que o concurso contará con catro gañadores. Tres deles serán elixidos por un xurado e recibirán unha cámara GoPro, un paquete de experiencias dun fin de semana e 150 euros. O cuarto premio recibirao a fotografía máis votada en Facebook, cunha dotación económica de 100 euros.

O ano pasado, Correos e 'iPeregrinos' recolleron máis de 600 fotografías e organizaron coas imaxes gañadoras e as finalistas unha exposición itinerante que xa pasou por Galicia, Asturias e Castela e León e que agora viaxará ata Barcelona e Valencia.