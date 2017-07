Os bancos acredores da planta acuícola de Mira, do grupo Nueva Pescanova, venden a sociedade

Tres dos bancos acredores portugueses de Acuinova-Mira (Millennium BCP, Caixa Geral de Depósitos e NovoBanco) procederon á venda da totalidade das accións da empresa portuguesa a Ondas e Versos LDA, quen asumiu a xestión da mesma, segundo informou Nova Pescanova.

Acuinova, ata agora empresa do Grupo Nueva Pescanova e cuxa actividade é a xestión dunha planta de cultivo de rodaballo, situada na localidade portuguesa de Mira, presentara o pasado mes de xaneiro unha solicitude de Proceso Especial de Revitalización de Empresas (PER) ante as autoridades xudiciais portuguesas.

A súa finalidade era chegar a un acordo de refinanciamento cos seus acredores para reducir a carga financeira e reconducir o proxecto. O pasado 7 de xuño, este Plan de Revitalización de Empresas foi aprobado pola maioría dos seus acredores (BPI, os traballadores de Acuinova e o Estado portugués por medio do IFAP).

Nueva Pescanova asegura que "desde o primeiro momento" o grupo realizou "todos os esforzos" para defender os intereses da sociedade e dos seus 127 traballadores, "tentando salvar Mira e manter a súa actividade". A cesión de Acuinova-Mira non ten un impacto relevante para o Grupo Nova Pescanova, xa que este era un activo dispoñible para a venda e non figuraba dentro das contas consolidadas do grupo.

O Grupo Nueva Pescanova afirma que manterá "o seu espírito de colaboración e responsabilidade" para apoiar a continuidade da actividade da compañía e de todos os seus postos de traballo.