Sanidade remite ao Concello de Lugo o borrador do convenio sobre o centro de saúde da Residencia

A Consellería de Sanidade remitiu este luns ao Concello de Lugo, por correo ordinario, o borrador do convenio para coordinar entre ambas as institucións o desenvolvemento do proxecto do Centro Integral de Saúde do barrio da Residencia.

Segundo informou a Xunta, trátase do mesmo convenio que se trasladou noutros concellos galegos, como os de Pontevedra e Santiago, nos que, desde un principio, "contouse coa colaboración municipal para definir novos usos hospitalarios en cada un dos casos".

Sanidade establece neste convenio o punto de partida para sentar as bases da colaboración necesaria para dotar á parcela das infraestruturas necesarias, como subministración eléctrica, saneamento, iluminación ou accesos.

Debido a un erro involuntario, recoñece Sanidade, o pasado mércores remitiuse ao concello por correo electrónico "un convenio equivocado". "Unha vez detectado o erro, tentouse sen éxito comunicarllo á alcaldesa o pasado venres", apunta a consellería, para quen non foi posible ata este luns "emendar a incidencia".