A Confederación Intersindical Galega (CIG) criticou que o alcalde de Santiago, Martiño Noriega, "no canto de retirar as competencias" ao edil Jorge Duarte, investigado por expedientes de disciplina urbanística --o caso foi arquivado--, "cesamento á funcionaria responsable do servizo" como "chibo expiatorio".

Nun comunicado, a CIG acusa a Noriega de tentar "descargar as responsabilidades" sobre a funcionaria "adscribíndoa á secretaría", un posto de traballo que "non ten competencias" e que, apunta, está localizado "no segundo soto do Concello".

O sindicato cre que, tras esta decisión, trátase de ocultar a "responsabilidade política" de Duarte. De feito, alude ao "carácter vengativo" do goberno local pola súa actitude cara á funcionaria que "testificou contra Duarte polo asunto dos locais hostaleiros".

Ademais, afea ao alcalde que non tomase a decisión de deseñar unha nova estrutura organizativa para este servizo e facer as modificacións correspondentes na relación de postos de traballo (RPT) como comprometera.

Fontes do Consistorio, consultadas por Europa Press, trasladaron que o goberno local reafírmase na decisión adoptada en relación á funcionaria, do mesmo xeito que nas demais modificacións de cargos e responsabilidades introducidas o pasado xuño.