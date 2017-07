Unha persoa ferida nun accidente de tractor en Cospeito (Lugo)

Unha persoa resultou ferida na tarde deste luns nun accidente de tractor rexistrado no municipio lucense de Cospeito.

Segundo a información da Central de Atención a Emerxencias 112-Galicia, o suceso ocorreu sobre as 17,50 horas deste luns no quilómetro 7 da estrada LU-111, á altura da ponte do río Támoga.

Foi un particular o que alertou do sinistro e ata a zona desprazáronse efectivos dos Bombeiros de Vilalba, a Garda Civil de Tráfico e o 061.