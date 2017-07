A reunión de mediación do metal da Coruña transcorre con algúns avances pero este martes haberá folga

A reunión de mediación entre os sindicatos UGT, CC.OO. e CIG e a patronal do metal da provincia da Coruña transcorre este luns con algúns avances. No entanto, e como era a intención xa avanzada polas centrais, este martes haberá folga nas empresas do sector.

Manifestación do metal en Santiago | Fonte: Europa Press

As partes estaban citadas na Coruña para esta xornada ás 17,00 horas e ás 21,00 horas seguían reunidas, con poucos avances sobre a mesa, segundo explicaron a Europa Press fontes coñecedoras das negociacións.

Así, estas fontes consideraron que hai pouca marxe de tempo para suspender ou desconvocar a folga, a pesar de que se dese o caso, mesmo, de chegar a un acordo nesta mesma xornada, algo que ven difícil, porque o achegamento está aínda "verde". Con todo, o encontro continúa a tal hora da noite.

Así as cousas, UGT, CC.OO. e CIG manteñen o paro previsto, cunha convocatoria que ademais deste martes 4 afecta, en principio, tamén ao mércores 5. Aínda que as conversacións coa patronal retomáronse, aínda non se chegou a un acordo.

O pasado xoves foi o día que se desbloqueou a negociación, cunha xornada na que centrais e empresarios estiveron sentados durante varias horas coa mediación do Consello Galego de Relacións Laborais.

Naquela cita empezouse a falar de cuestións que, segundo denuncian os representantes dos traballadores, ata ese momento negábanse por parte dos empresarios, como a subrogación do emprego e a situación das auxiliares.

Despois disto, o mediador deu un tempo ás partes e abriu un trámite de chamadas por separado, inclusive entre as organizacións sindicais, de modo que o domingo volveu convocarlles para este luns pola tarde.

RENOVAR O CONVENIO

A negociación responde á necesidade de actualización do convenio, que leva sen renovarse desde 2014. Vén precedida de dúas xornadas de paros masivos, segundo os sindicatos, nos principais polígonos da provincia da Coruña.

Así, o pasado xoves 22 de xuño, case 4.000 traballadores saíron á rúa, no primeiro día de folga, con manifestacións en Ferrol, A Coruña e Santiago, que se repetiron este martes 27.

CIG, CC.OO e UGT, que claman por un convenio "digno e con dereitos", valoraron a primeira xornada como "histórica", ao asegurar que facía 25 anos que non se convocaba unha folga xeral nos centros de traballo con este convenio.