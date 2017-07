(AV)Conclúe tras máis de cinco horas a reunión entre a Xunta e os sindicatos polo conflito dos autobuses

A reunión entre a Consellería de Infraestruturas e os sindicatos UGT, CC.OO. e CIG concluíu minutos antes das 21,30 horas, tras máis de cinco horas de encontro no que seguiron abordando as garantías para a subrogación do emprego co novo plan de reordenación de liñas de autobuses.

Devandito plan, así como o bloqueo dos convenios colectivos por parte da patronal, foi o motivo polo que as centrais convocaron unha folga indefinida no transporte de viaxeiros por estrada os martes e mércores.

(HABERÁ AMPLIACIÓN)