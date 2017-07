Resumo.- A folga de autobuses repítese este martes, no medio das negociacións entre a Xunta e o sector

A folga de autobuses repítese este martes en toda a comunidade, no medio das negociacións abertas entre a Xunta e o sector, que nas últimas horas rexistraron avances significativos, principalmente cos representantes dos traballadores.

A estación de autobuses de Santiago, durante a folga | Fonte: Europa Press

Así, os sindicatos UGT, CC.OO. e CIG pecharon a última hora deste luns, tras máis de cinco horas de reunión, unha cláusula de subrogación coa Consellería de Infraestruturas que "mellora moito" a proposta inicial da administración e recolle "as expectativas" dos representantes dos traballadores.

Así o destacou en declaracións a Europa Press a portavoz de UGT, Beatriz Meilán, quen, con todo, advertiu que as centrais seguen detectando "unha lagoa tremenda" no que se refire a cuestións económicas concretas de cada contrato.

Este foi o punto no que comezaron a traballar avanzada a reunión deste luns, unha vez pechado o documento sobre subrogación, e no que continuarán o mércores, nunha nova cita a dúas bandas prevista para as 11,00 horas.

REUNIÓN COA PATRONAL

Pola súa banda, as federacións Fegabús, Anetra e Transgacar falaron dun "paso importante" tras o encontro celebrado tamén este luns, pola mañá.

Con todo, as posturas están bastante máis afastadas entre o Goberno galego e os representantes destas empresas, que acordaron volver verse tamén esta semana.

A Xunta pediulles que acheguen "suxestións" e as federacións quedaron en facelo tras analizar a documentación redactada estes días sobre a subrogación.

"LIÑAS VIABLES"

"O problema segue aí: se hai subrogación pero as liñas non son viables, os traballadores iranse igualmente á rúa", explicou Meilán.

Por iso é polo que os sindicatos queiran --do mesmo xeito que esixe a patronal-- introducir garantías económicas para a viabilidade dalgunhas liñas do rural da comunidade que de inicio se presentan como deficitarias.

Neste escenario, mantense a folga --convocada de maneira indefinida para os martes e mércores--. É máis, ás 9,00 horas, os traballadores votarán en asembleas que se celebrarán nas principais estacións de autobús da comunidade se convertela en folga xeral a partir do día 13.

En caso de saír que si, os paros --que xa tiveron un amplo seguimento os días 20, 21, 27 e 28 de xuño-- xeneralizaranse no transporte de viaxeiros por estrada a partir dese día. Se o resultado é negativo, proseguirá a folga martes e mércores.

A implantación a partir de agosto da primeira etapa do plan de reordenación de liñas, así como o bloqueo dos convenios colectivos por parte da patronal, son os motivos polos que os sindicatos convocaron a folga indefinida.

O FIN DA PINZA

Agora, e tras un primeiro momento no conflito no que centrais e empresarios presionaron á administración en contra do seu proxecto, os representantes dos traballadores avanzaron nas negociacións bilaterais co Goberno galego en maior medida que as federacións (tres de catro son as máis belixerantes).

De feito, a representante de UGT apuntou que a idea este martes tamén será trasladar esa presión á patronal, para ver se poden reunirse ou ter algún contacto sobre os convenios colectivos, que teñen carácter provincial.

A POSTURA DA XUNTA

Pola súa banda, a Consellería de Infraestruturas interpretou que na reunión deste luns cos sindicatos "ratificouse que o plan é o único camiño para garantir os empregos no sector a partir do mes de agosto".

Nun día "de negociacións intensas", Ethel Vázquez mostrou "vontade de alcanzar o máximo consenso" sobre o plan, segundo destacou o departamento autonómico.

"O Goberno galego mantén que o plan de transporte público é a única alternativa viable e legal para garantir os empregos, o transporte no rural, con garantías para os escolares e para as pequenas e medianas empresas", resaltou Infraestruturas.

Para iso, defendeu estar "a mellorar o plan cada día, coa incorporación de achegas por parte das empresas, os concellos e mesmo dos propios usuarios".