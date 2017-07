Un xurado popular xulga desde este martes en Pontevedra ao parricida de Moraña acusado de asasinar ás súas dúas fillas

A Sección Cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra acollerá entre este martes e xoves, días 4 e 6 xullo, o xuízo contra o veciño de Moraña acusado de asasinar ás súas dúas fillas menores de idade --único acusado nesta causa--, cando están a piques de cumprirse dous anos desde o falecemento das nenas.

O xuízo arrincará ás 10,00 horas do martes coa elección dos membros do xurado popular, tras o que se prevé que declare o acusado e, a continuación, un total de 13 testemuñas --entre eles seis axentes da Garda Civil--.

Posteriormente, na segunda xornada haberá unhas 15 periciais, e o terceiro día espérase entregar o obxecto de veredicto e que empece a deliberación.

A Fiscalía solicita que o home, David O.R., sexa condenado á pena de prisión permanente revisable --a primeira destas características que se pide en Galicia, por tratarse dun crime "especialmente grave"-- como presunto autor de dous delitos de asasinato, cualificados pola aleivosía e agravados por parentesco e o feito de que as vítimas eran menores de 16 anos.

Ademais, o fiscal reclama que o pai pague unha indemnización de 245.000 euros ao seu exmujer e prohíbaselle comunicarse ou aproximarse a menos dun quilómetro dela.

Pola súa banda, a acusación particular tamén solicita a pena de prisión permanente revisable, mentres que a defensa alega a eximente completa de trastorno mental transitorio.

Este crime xerou unha gran conmoción na sociedade galega, e en especial nas pequenas localidades de Moraña e de Campo Lameiro --onde vivían os pais e están enterradas as nenas--, así como en Caldas de Reis --onde traballaba o pai--.

Por este motivo, houbo numerosas marchas e concentracións, e o presunto asasino chegou a recibir insultos e ameazas.

FEITOS AXUIZADOS

Segundo sostén a Fiscalía no seu escrito de acusación, os feitos desencadeáronse na mañá do 31 de xullo de 2015, cando o acusado se atopaba no seu domicilio en Moraña coas súas dúas fillas, de catro e nove anos de idade, pasando xuntos o período de visitas das vacacións --os proxenitores están separados--.

Así, mantén que David O.R., "con evidente ánimo de acabar coa súa vida e coa finalidade de evitar calquera posibilidade de defensa ou fuxida das menores", fíxolles inxerir tres fármacos "para adormentalas ou polo menos lograr que estivesen cun nivel baixo de conciencia", antes de asasinalas utilizando unha serra eléctrica e un coitelo de cociña.

Posteriormente, o home se autolesionó e foi trasladado a un centro hospitalario, onde foi dado de alta unhas horas despois.

Ao día seguinte, día 1 de agosto, o Xulgado Mixto número 1 de Caldas decretou o ingreso en prisión provisional, comunicada e sen fianza para o home, que permanece recluído desde entón.