Máis de 1.800 mozos de Galicia e Portugal participan esta semana en Lugo nos XII Xogos do Eixo Atlántico

Máis de 1.800 mozos menores de 16 anos de Galicia e o norte de Portugal participarán do 4 ao 9 de xullo en Lugo, Sarria e Monforte nos XII Xogos do Eixo Atlántico, un evento deportivo que este ano se celebrará por primeira vez no interior de Galicia.

Nesta edición estarán representadas 29 localidades e entidades galegas e portuguesas, entre elas, Ourense, Pontevedra, O Carballiño, Santiago, Barco de Valdeorras, Carballo, Vigo, Vilagarcía, Riveira, Narón, A Coruña, Macedo de Cavaleiros, Matosinhos, Porto, Famalicão, Braga, Peso da Régua, Bragança, Maia, Vila Nova de Gaia, Vila Real, Valongo, Viana do Castelo e Guimarães.

Os propios deportistas protagonizarán o desfile inaugural este martes, que partirá ás 18,00 horas da Rúa de San Marcos en dirección á Praza de Santa María, e ao paso pola Praza Maior izarase a bandeira dos xogos no Concello.

A marcha estará precedida por unha representación de romanos e 'castrexos' de Lugo e, a continuación, as delegacións irán en tres bloques encabezados por elementos etnográficos da eurorrexión como son os cabezudos de Nosa Señora de Agonía (Viana do Castelo), os 'cigarróns' de Verín e as caras do entroido trasmontano de Macedo de Cavaleiros e Bragança.

Finalizado o desfile, entregarase o trofeo do xogo limpo Nelson Cardoso á delegación do municipio de Vila Nova de Gaia; entregarase unha placa en homenaxe aos funcionarios da área de deportes Miguel Domínguez (galego) e Vicente Sousa (portugués) pola súa implicación en actividades deportivas do Eixo; e finalmente actuará o grupo lucense de break dance Vella Escola.