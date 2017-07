A folga volve paralizar o metal da Coruña, segundo os sindicatos, que prevén convocar novos paros o 13, 20 e 27

A folga convocada por UGT, CC.OO. e CIG volve paralizar este martes ao sector do metal da provincia da Coruña, con "parálise" nos principais polígonos industriais de Ferrolterra, a comarca coruñesa e de Santiago.

Manifestación do metal en Santiago | Fonte: Europa Press

Ademais, os sindicatos prevén convocar novos paros os xoves 13, 20 e 27 de xullo, tras a reunión de mediación deste luns que terminou sen acordo pasadas as 00,00 horas.

Segundo explicou a Europa Press o portavoz de CC.OO. Víctor Ledo, pese ao avance en 11 dos puntos que reivindican as centrais, o principal escollo atopouse nas demandas sobre as auxiliares de Navantia, a subrogación fronte á precariedade laboral e as mutuas. "Aí a patronal nin sequera quixo falar", apuntou.

Deste xeito, este sindicalista lamentou a posición dos empresarios, tendo en conta que "se avanzou en materia salarial", coa aceptación da cláusula de revisión relativa ao IPC, e noutras reclamacións económicas houbo tamén "aproximación".

"Onde non se avanzou foi en melloras sociais que non teñen custo económico, como o límite á utilización das ETT para dar estabilidade e a mellora da situación dos reténs", expuxo.

NOVA XORNADA DE FOLGA

Así as cousas, este martes os traballadores volven estar chamados á folga e Ledo destaca que o seguimento é "do 100%" na zona de Ferrol e tamén hai "parálise", segundo indica, na Coruña, en polígonos como o de Bergondo e na capital galega.

En Narón, un piquete dunhas 200 persoas atópase fronte ás instalacións de Megasa, pero o portavoz de Comisións sinala que "non fai falta" actuar posto que os traballadores están "moi concienciados".

Ás 12,00 horas celebraranse asembleas tanto neste punto como na Coruña, no local dos sindicatos, como en Compostela, no polígono do Tambre, co obxectivo de dar a coñecer o resultado do encontro deste luns e as actuacións a tomar de agora en diante.

Xa este mércores, nunha nova xornada de folga, os representantes dos traballadores prevén manifestacións "moi numerosas" como a de Ferrol, onde o persoal de Navantia sumarase ao paro "en solidariedade" co metal coruñés. Tamén haberá marchas na Coruña e Santiago.