Santander prevé un beneficio neto de 3.600 millóns no primeiro semestre a pesar da compra de Popular

Banco Santander prevé rexistrar un beneficio neto atribuído de 3.600 millóns de euros no primeiro semestre, un 24% máis que no mesmo período do ano anterior, sen ter en conta a integración de Banco Popular, cuxa adquisición suporá un impacto "moi pouco significativo" sobre as ganancias do primeiros seis meses de 2017 , segundo informou a entidade nun comunicado remitido á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV).

O banco que preside Ana Botín, no entanto, explica que o incremento se reduce ao 14% se se illa o impacto non recorrente e negativo por importe de 248 millóns de euros rexistrado no primeiro trimestre de 2016. Sen ter en conta os tipos de cambio, a alza do beneficio atribuído no primeiro semestre redúcese ao 11%, illando o impacto non recorrente.

Sen incluír a integración de Banco Popular, Santander prognostica que os ingresos crezan ao redor dun 11% respecto ao primeiro semestre de 2016, impulsados pola marxe de intereses e as comisións, que se estima que crezan ao redor dun 11% e algo máis dun 16%, respectivamente.

Excluíndo o impacto do cambio de divisa, Santander proxecta que os ingresos se eleven un 7%, cunha alza do 6% nos ingresos por intereses e un avance algo superior ao 11% nos ingresos por comisións.

CUSTOS

Os custos está previsto que se incrementen un 7% --algo menos do 4% sen ter en conta o efecto dos tipos de cambio--, mentres que as provisións prevese que se incrementen nun 1%, aínda que sen ter en conta os tipos de cambio redúcense ao redor dun 6% con caídas xeneralizadas nos principais mercados do grupo fóra de México e Arxentina. En consecuencia, Santander proxecta que o custo do crédito manterase por baixo do 1,2%.

No primeiros seis meses de 2016, o crédito neto a clientes espérase que se incremente ao redor dun punto porcentual, cun avance do 3,5% nos depósitos. A entidade cántabra, prevé que a morosidade se sitúe por baixo do 3,6%, fronte ao 4,3% do ano anterior, cun cociente de cobertura do 73% aproximadamente, por encima do 72,5% anterior.

En canto ao capital, estímase que o cociente CET 1 do grupo sen ter en conta a integración de Popular era do 12,2% a 30 de xuño, mentres que o cociente de capital total situouse no 14,9%. Pola contra, o cociente CET1 'fully loaded' estimada a peche do segundo trimestre é do 10,7%.

INTEGRACIÓN DE POPULAR

En relación con Banco Popular, entidade adquirida ao prezo simbólico dun euro o pasado 7 de xuño, Santander espera que teña un impacto "moi pouco significativo" sobre o beneficio neto atribuído por importe de 3.600 millóns de euros rexistrado no primeiro semestre unha vez complétese a integración. Ademais, Santander indica que os axustes da compra de Banco Popular derivan nun fondo de comercio "inmaterial" no contexto da operación.

Santander estima que deberá reducir en 7.200 millóns de euros aproximadamente o valor dos activos inmobiliarios e crédito á clientela herdados de Popular. En calquera caso, de acordo coa normativa contable, Santander dispón de 12 meses, ata xuño de 2018, para estimar de maneira definitiva o valor razoable dos activos e pasivos de Banco Popular.

Adicionalmente, espérase que Popular achegue, tras os axustes realizados, créditos netos por importe aproximado de 82.000 millóns de euros e depósitos de 65.000 millóns de euros, concentrados principalmente en España, o que representa un nivel aproximado do 10% e 8,5%, respectivamente, do grupo resultante tras a súa integración con Banco Santander.

Santander tamén prevé que a taxa de morosidade de Popular sitúese na contorna do 20% cunha cobertura de aproximadamente o 61% tras os axustes da compra. Ademais, estímase que Banco Popular conta con activos inmobiliarios por un importe aproximado de 17.500 de millóns de euros brutos que, tras o saneamento realizado, reduciríanse á contorna de 6.500 millóns de euros de valor neto contable e unha cobertura resultante aproximada do 63%.

Así mesmo, a taxa de morosidade e cobertura do grupo resultante tras a integración de Banco Popular situaríase aproximadamente no 5,4% e algo menos do 70%, respectivamente, e que o importe aproximado dos seus activos inmobiliarios en España, tendo en conta o mencionado saneamento, sería de aproximadamente 11.000 millóns de euros de valor neto contable, cunha cobertura aproximada do 60%.

O cociente CET1 'fully loaded' a 30 de xuño sería de aproximadamente o 10,7%, se Santander completa a ampliación de capital polo importe de 7.072 millóns de euros, lanzada este martes.

DIVIDENDO

Por outra banda, a entidade anunciou que abonará o primeiro dividendo a conta dos resultados do presente exercicio o próximo 4 de agosto. O importe será de 0,06 euros por acción e poderán optar a recibilo os titulares de accións a data de 1 de agosto.

Os titulares das novas accións representantivas do aumento de capital de 7.072 millóns de euros que a entidade acometerá para cubrir o capital de Popular terán dereito a percibir este dividendo a conta.