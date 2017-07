Atopan o cadáver na beira dun río en Ordes (A Coruña) dun home que faltaba da súa casa desde este luns

O corpo dun home desaparecido este luns en Santa Cruz de Montádevos, en Ordes (A Coruña), foi atopado por unha veciña flotando no río, segundo informa o 112.

Ao fío das 15,00 horas da tarde pasada, a súa familia púxose en contacto co persoal do 112 Galicia para advertir da desaparición do home. Indicaba que saíra a pasear pola mañá --como facía de costume-- e non volvera a casa.

Entón, o 112 trasladou os feitos á Garda Civil que, a partir de aí, puxo en marcha un operativo de busca no que participaron os efectivos de Protección Civil, Bombeiros e o 061, ademais de familiares e veciños.

Ao fío das 20,30 horas os membros de Protección Civil da localidade comunicaban ao 112 Galicia a aparición do home falecido flotando nun río de pouca profundidade, nunha zona de monte e de difícil acceso, no lugar de Guindibó.

Por iso, foi solicitada a intervención dos Bombeiros da comarca, que, coa axuda dos membros de Protección Civil, recuperaron o cadáver.