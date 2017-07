Trasladada unha persoa a consecuencia dun incendio nun barco no porto de Guixar, en Vigo

Os servizos sanitarios trasladaron na noite deste martes a un operario dun barco que se incendiou en Vigo, no porto de Guixar, segundo informa o 112.

Os Bombeiros da cidade indicaron que se desprazaron ao momento tras ser alertados polo 112. O lume iniciouse na sala de máquinas e, a pesar da gran cantidade de carga térmica polo vapor acumulado, as lapas quedaron sufocadas.

O 112 Galicia tivo constancia do incendio sobre as 01,45 horas. Foi un particular quen, a esa hora, informou dun incendio nun barco atracado no porto. Sinalou ademais que a tripulación estaba a saír do barco.

De inmediato, o Centro de Atención ás Emerxencias pasou aviso a Salvamento Marítimo, servizo de gardacostas, Garda Civil, Policía Nacional e á Autoridade Portuaria. Foi necesaria, ademais, a intervención do 061, que confirmou a evacuación dun dos traballadores ao Hospital Fátima de Vigo.