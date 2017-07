A afiliación á Seguridade Social sobe en 8.573 persoas en xuño en Galicia, un 0,88%, por encima da media

A Seguridade Social gañou en xuño en Galicia unha media de 8.573 afiliados, o que supón un incremento do 0,88% respecto ao mes anterior, por encima do aumento do conxunto estatal, que foi do 0,48%, segundo os datos que publica este martes o Ministerio de Emprego.

Paro, Parados Emprego, Desemprego, Traballo, INEM, Seguridade Social, Autónomo | Fonte: Europa Press

Así as cousas, os cotizantes na comunidade galega alcanzaron os 979.877, un 2,29% máis (e 21.949 persoas máis, de media) dos que había fai un ano.

Por provincias, a subida mensual foi liderada por Pontevedra, cun 1,33% máis de afiliacións, ata 339.551. No resto, os repuntes foron inferiores ao 1%: do 0,87% en Lugo, ata 120.061; do 0,65% en Ourense, ata 100.800 e do 0,58% na Coruña, ata 419.466.

Os 979.877 anotados en Galicia en xuño á Seguridade Social se distruyen entre o réxime xeral, con 743.430 persoas; o de autónomos, con 215.562 e o do mar, con 20.855.

Dentro do réxime xeral, distínguense 710.385 afiliados no subtipo xeral dos 27.647 correspondentes ao sector de empregados do fogar e 5.397 do sector agrario.

CONXUNTO ESTATAL

No conxunto estatal, a Seguridade Social gañou en xuño unha media de 87.692 afiliados (+0,5%), o seu segundo mellor dato neste mes desde 2006, só superado pola ganancia de cotizantes de xuño do ano pasado (+98.432 ocupados).

Deste xeito, ao finalizar o mes pasado, o total de ocupados situouse en 18.433.107 cotizantes, ata niveis de 2008.

En xuño deste ano, o réxime xeral gañou 77.094 afiliados, un 0,5% máis que en maio, mentres que o réxime de autónomos (RETA) sumou 9.324 novos cotizantes (+0,3%), o do mar rexistrou 1.284 altas (+1,9%) e o do carbón perdeu 10 ocupados (-0,3%).

No último ano, a Seguridade Social acumula un repunte de 672.835 afiliados, case un 3,8% máis, as mellores cifras tanto en termos absolutos como relativos rexistradas desde 2006, ano no que se produciu a regularización de estranxeiros, segundo destacou o ministerio.

Sen o compoñente estacional, a afiliación aumentou en xuño en máis de 53.000 persoas, co que xa acumula 43 meses en positivo. Emprego resaltou que se recuperaron case 2,3 millóns de empregos dos destruídos durante a crise, o equivalente ao 68,2%.